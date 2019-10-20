На «ВТБ Арене» открыли памятную доску в честь Яшина

Перед матчем 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялось торжественное открытие памятной доски Льва Ивановича Яшина на стадионе «ВТБ Арена». Фото доступно ниже.

«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая отныне станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она носит славное имя Льва Ивановича Яшина!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Яшин выступал за клуб с 1950 по 1971 год.

В составе «Динамо» вратарь пять раз побеждал в чемпионате СССР.

Перед 13 туром московский клуб шел в зоне вылета РПЛ.