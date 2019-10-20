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    На «ВТБ Арене» открыли памятную доску в честь Яшина

    Перед матчем 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялось торжественное открытие памятной доски Льва Ивановича Яшина на стадионе «ВТБ Арена». Фото доступно ниже.

    «Состоялось открытие именной доски стадиона, которая отныне станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она носит славное имя Льва Ивановича Яшина!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

    • Яшин выступал за клуб с 1950 по 1971 год.
    • В составе «Динамо» вратарь пять раз побеждал в чемпионате СССР.
    • Перед 13 туром РПЛ московский клуб шел в зоне вылета РПЛ.

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    Публикация от text (@fcdm_official)

    Источник: инстаграм «Динамо»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12650

      slavutiq70 42 секунды назад

      Легенды отечественного футбола должны знать и помнить все,,,,нет так много у нас их,,,,,

      0
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      Рейтинг: +146

      житель СПб 10 минут назад

      Замечательно! Память о прошлом, о замечательных людях - это то, что нас делает народом. Хорошо бы и на других стадионах делать такие памятные таблички..

      0
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      Рейтинг: +7502

      alex1951 1 час назад

      Хорошее дело сделали,навечно! Молодцы.

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