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На «ВТБ Арене» открыли памятную доску в честь Яшина

20 октября 2019, 19:08
6

Перед матчем 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» состоялось торжественное открытие памятной доски Льва Ивановича Яшина на стадионе «ВТБ Арена». Фото доступно ниже.

«Состоялось открытие именной доски стадиона, которая отныне станет напоминать каждому посетителю легендарной арены, что она носит славное имя Льва Ивановича Яшина!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

  • Яшин выступал за клуб с 1950 по 1971 год.
  • В составе «Динамо» вратарь пять раз побеждал в чемпионате СССР.
  • Перед 13 туром московский клуб шел в зоне вылета РПЛ.

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Публикация от text (@fcdm_official)

Источник: инстаграм «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Яшин Лев
Комментарии (6)
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alex1951
1571587935
Хорошее дело сделали,навечно! Молодцы.
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житель СПб
1571591625
Замечательно! Память о прошлом, о замечательных людях - это то, что нас делает народом. Хорошо бы и на других стадионах делать такие памятные таблички..
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slavа0508
1571592186
Легенды отечественного футбола должны знать и помнить все,,,,нет так много у нас их,,,,,
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Суворов_лучший
1571592416
ЛЕВ ЯШИН - на века!!!
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FCTB
1571593245
Это правильно! Молодцы!
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BRO_football
1571600367
Да уж, Яшин, наверное, сильно бы расстроился увидев на каком дне сейчас находится московское Динамо.
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