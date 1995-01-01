Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Хузин покинул «Луч». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за неделю

    После матча 18 тура ФНЛ против «Енисея» (0:1) в отставку подал главный тренер «Луча» Рустем Хузин. Она принята, специалист покинул клуб. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Ушахин.

    «Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен старший тренер команды Александр Владиславович Ушахин. Ранее специалист уже возглавлял нашу команду в сезоне 2014\2015, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте», – напоминает пресс-служба дальневосточников.

    • На текущей неделе в отставку ушел главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.
    • «Луч» в ФНЛ идет 15-м.
    • Следующий соперник команды – «Ротор» (23 октября).

    Источник: страница «Луча» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru