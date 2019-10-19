Хузин покинул «Луч». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за неделю

После матча 18 тура ФНЛ против «Енисея» (0:1) в отставку подал главный тренер «Луча» Рустем Хузин. Она принята, специалист покинул клуб. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Ушахин.

«Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен старший тренер команды Александр Владиславович Ушахин. Ранее специалист уже возглавлял нашу команду в сезоне 2014\2015, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте», – напоминает пресс-служба дальневосточников.