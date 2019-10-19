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  • Хузин покинул «Луч». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за неделю

Хузин покинул «Луч». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за неделю

19 октября 2019, 13:27
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После матча 18 тура ФНЛ против «Енисея» (0:1) в отставку подал главный тренер «Луча» Рустем Хузин. Она принята, специалист покинул клуб. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Ушахин.

«Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» назначен старший тренер команды Александр Владиславович Ушахин. Ранее специалист уже возглавлял нашу команду в сезоне 2014\2015, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте», – напоминает пресс-служба дальневосточников.

  • На текущей неделе в отставку ушел главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.
  • «Луч» в ФНЛ идет 15-м.
  • Следующий соперник команды – «Ротор» (23 октября).

Источник: страница «Луча» в VK
Россия. ФНЛ Луч Енисей Хузин Рустем
Комментарии (2)
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evgevg13
1571658444
ох и ах...
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lipka17
1571731241
не поможет
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