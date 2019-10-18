Месси: «Не все в «Барселоне» хотят возвращения Неймара»

Нападающий «ПСЖ» Неймар летом мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились. По мнению форварда каталонцев Лионеля Месси, не все в его команде хотели бы вновь видеть бразильца.

«Вернуть Неймара трудно. Есть люди в клубе, которые не хотят возвращения этого игрока. Неймар – один из лучших в мире футболистов, но есть и другие факторы», – цитирует аргентинца Goal.