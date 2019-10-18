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Месси: «Не все в «Барселоне» хотят возвращения Неймара»

18 октября 2019, 23:09
4

Нападающий «ПСЖ» Неймар летом мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились. По мнению форварда каталонцев Лионеля Месси, не все в его команде хотели бы вновь видеть бразильца.

«Вернуть Неймара трудно. Есть люди в клубе, которые не хотят возвращения этого игрока. Неймар – один из лучших в мире футболистов, но есть и другие факторы», – цитирует аргентинца Goal.

  • В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре гола.
  • Французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
  • «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.

Источник: Goal
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (4)
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АИН-27
1571431342
Неймар ломается который раз за год. Неймар капризный. Неймар так и не заиграл головой, а в 27 лет физика начинает потихоньку сдавать, маханием ног вокруг мяча уже не всегда обыграешь, особенно в ЛЧ, это тебе не лига Франции. Неймар хреновый лидер. За последние годы кроме голов слабым командам и катанием по газону он ничем не запомнился. Вести команду вперед, вырывать результат, вгрызаться и отрабатывать - он не умеет, играет на чистых мячах, как лидер никакой. Я молчу про то, что он кинул клуб, отказал в просьбе остаться, так еще и в суд подал. Судя по возрасту, он вроде бы должен постепенно сменить Суареса и Месси, но он и рядом не стоит.
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Decorhome
1571465534
За то скучно не будет
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