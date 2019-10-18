Месси: «Не все в «Барселоне» хотят возвращения Неймара»

Нападающий «ПСЖ» Неймар летом мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились. По мнению форварда каталонцев Лионеля Месси, не все в его команде хотели бы вновь видеть бразильца.
«Вернуть Неймара трудно. Есть люди в клубе, которые не хотят возвращения этого игрока. Неймар – один из лучших в мире футболистов, но есть и другие факторы», – цитирует аргентинца Goal.
- В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре гола.
- Французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
- «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.
Источник: Goal