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    Месси: «Не все в «Барселоне» хотят возвращения Неймара»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар летом мог вернуться в «Барселону», но клубы не договорились. По мнению форварда каталонцев Лионеля Месси, не все в его команде хотели бы вновь видеть бразильца.

    «Вернуть Неймара трудно. Есть люди в клубе, которые не хотят возвращения этого игрока. Неймар – один из лучших в мире футболистов, но есть и другие факторы», – цитирует аргентинца Goal.

    • В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре гола.
    • Французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
    • «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal

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