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  • Рыжиков: «После победы на «Камп Ноу» Бердыев сказал в раздевалке: «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!»

Рыжиков: «После победы на «Камп Ноу» Бердыев сказал в раздевалке: «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!»

18 октября 2019, 19:56
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков по случаю десятилетия со дня победы «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов рассказал Team Russia, что происходило в раздевалке казанцев после игры. Россияне взяли верх со счетом 2:1.

— Помните, что сказал Бердыев после игры?

— В раздевалку он зашел позже всех. Видимо, флэш-интервью давал. А у нас стояла гробовая тишина. Все так устали, что не было сил говорить. «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!» — сказал Бердыев. И все сразу оживились, принялись кричать.

— Потом бурно праздновали успех?

— Отметили, конечно – не каждый день удается победить «Барселону». Радовались, что сделали большое дело. Но праздновали больше внутри себя. Чемпионат России подходил к концу, «Рубин» лидировал, нам предстояла игра в Ростове, куда и полетели на следующее утро.

  • В том розыгрыше Лиги чемпионов «Рубин» не вышел из группы.
  • В 2008 и 2009 годах казанцы выиграли чемпионат России.
  • Сейчас «Рубин» в РПЛ идет 11-м.

Источник: Team Russia
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Барселона Крылья Советов Рыжиков Сергей Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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maygli
1571420362
Спасибо Бердыеву за тот праздник, который сотворил Рубин.
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TOL47
1571426271
Удачно та игра сложилась, терпели в обороне, просто всё вовремя в концовочке залетел у Рязанцева , ну и контратака. Праздник был!
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Decorhome
1571465056
Тишину можно было понять, все были в шоке)))
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Decorhome
1571465074
Молодцы конечно, написали историю
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