Рыжиков: «После победы на «Камп Ноу» Бердыев сказал в раздевалке: «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков по случаю десятилетия со дня победы «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов рассказал Team Russia, что происходило в раздевалке казанцев после игры. Россияне взяли верх со счетом 2:1.
— Помните, что сказал Бердыев после игры?
— В раздевалку он зашел позже всех. Видимо, флэш-интервью давал. А у нас стояла гробовая тишина. Все так устали, что не было сил говорить. «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!» — сказал Бердыев. И все сразу оживились, принялись кричать.
— Потом бурно праздновали успех?
— Отметили, конечно – не каждый день удается победить «Барселону». Радовались, что сделали большое дело. Но праздновали больше внутри себя. Чемпионат России подходил к концу, «Рубин» лидировал, нам предстояла игра в Ростове, куда и полетели на следующее утро.
- В том розыгрыше Лиги чемпионов «Рубин» не вышел из группы.
- В 2008 и 2009 годах казанцы выиграли чемпионат России.
- Сейчас «Рубин» в РПЛ идет 11-м.