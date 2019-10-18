Рыжиков: «После победы на «Камп Ноу» Бердыев сказал в раздевалке: «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков по случаю десятилетия со дня победы «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов рассказал Team Russia, что происходило в раздевалке казанцев после игры. Россияне взяли верх со счетом 2:1.

— Помните, что сказал Бердыев после игры?

— В раздевалку он зашел позже всех. Видимо, флэш-интервью давал. А у нас стояла гробовая тишина. Все так устали, что не было сил говорить. «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!» — сказал Бердыев. И все сразу оживились, принялись кричать.

— Потом бурно праздновали успех?

— Отметили, конечно – не каждый день удается победить «Барселону». Радовались, что сделали большое дело. Но праздновали больше внутри себя. Чемпионат России подходил к концу, «Рубин» лидировал, нам предстояла игра в Ростове, куда и полетели на следующее утро.