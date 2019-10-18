Крыховяк пропускает матч с «Ахматом» из-за инфекции. На следующей неделе игра с «Ювентусом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропускает матч 13 тура РПЛ против «Ахмата» из-за желудочной инфекции. Встреча в Чечне проходит в эти минуты.

На следующей неделе «Локомотиву» предстоит встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Крыховяк в еврокубке текущего сезона не пропустил ни одной игры.