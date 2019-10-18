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  • Крыховяк пропускает матч с «Ахматом» из-за инфекции. На следующей неделе игра с «Ювентусом»

Крыховяк пропускает матч с «Ахматом» из-за инфекции. На следующей неделе игра с «Ювентусом»

18 октября 2019, 19:45
4

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропускает матч 13 тура РПЛ против «Ахмата» из-за желудочной инфекции. Встреча в Чечне проходит в эти минуты.

На следующей неделе «Локомотиву» предстоит встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Крыховяк в еврокубке текущего сезона не пропустил ни одной игры.

  • Поляк в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил пять голов, сделал результативный пас.
  • Крыховяк выступает в Москве с прошлого года.
  • «Локомотив» лидирует в РПЛ.

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Ахмат Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (4)
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Nerlinger
1571417633
Шаурмы на Садоводе нажрался
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Kollljan
1571683196
Пусть левомицетинчику примет и уголька активированного побольше.
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