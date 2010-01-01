Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Крыховяк пропускает матч с «Ахматом» из-за инфекции. На следующей неделе игра с «Ювентусом»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропускает матч 13 тура РПЛ против «Ахмата» из-за желудочной инфекции. Встреча в Чечне проходит в эти минуты.

    На следующей неделе «Локомотиву» предстоит встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Крыховяк в еврокубке текущего сезона не пропустил ни одной игры.

    • Поляк в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил пять голов, сделал результативный пас.
    • Крыховяк выступает в Москве с прошлого года.
    • «Локомотив» лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74073
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru