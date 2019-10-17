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  • Неймар – Роналдо о симуляциях: «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя»

Неймар – Роналдо о симуляциях: «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя»

17 октября 2019, 23:40
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар в диалоге с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо попробовал ответить, почему иногда прибегает к симуляции. Игрок французов считает это способом защиты.

«Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя, кроме меня этого никто не сделает. Посмотри – я не сберег себя, и теперь у меня болит нога», – приводит слова из беседы бразильцев RMC Sport.

  • Неймар на прошлой неделе получил травму в матче сборной Бразилии против Нигерии (1:1).
  • В текущем сезоне бразилец провел пять матчей.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Неймар Роналдо
Комментарии (8)
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алдан2014
1571347506
Игрок от Бога,но его трюки с умиранием на поле вызывают отвращение
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Benifacto
1571347741
и штрафной не ловиться и не растет пенальтик
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Maxi_7
1571348829
Неймар тот еще говнюк, и избалованный судьбой мальчик, но по части игры это футболист на которого хочется смотреть, от его игры получаешь истинное эстетическое удовольствие... после Криштиану образца 2008 года Неймар вне сомнений мой любимейший из футболистов.
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Cules2013
1571369053
По-моему хейт Неймара по части симуляций перешёл все разумные пределы. Во-первых, тот же Роналду по молодости вообще очень дико симулировал и что-то я не помню, чтобы про него снимали такие оскорбительные ролики, как про Неймара. Во-вторых, его и правда часто бьют по ногам, от злости. А судьи это игнорируют, потому что сами верят в то, о чём говорят СМИ и относятся предвзято. Неймар достаточно редко симулирует, но часто приукрашивает фолы, но это несколько другое дело. Фол либо есть, либо его нет. Нельзя не давать свисток, за то, что игрок упал красивее, чем стоило. Покажите мне где такое в правилах написано, что фол перестаёт быть фолом, если его приукрасить. Он либо есть, либо его нет.
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Главный энергетик
1571372009
Как игрок и человек - совсем потерянный для меня юнит. Просто чмо. И даже если чмо талантливое, оно прежде всего чмо. Как говно с воткнутой розой.
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BlackMurder
1571388508
Талант неймара неоспорим, единственное, что его не красит это повышенное внимание к своей персоне, слишком много пафоса, это я не хочу, это я не буду, уйду, уеду, не приду итд, мысли мальчика обиженки!!! Пора стать мужчиной!
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Пикап96
1571415227
Я не берег себяяя и болит ногаааа.. Кхы кхы. Петушара
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