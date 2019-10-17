Неймар – Роналдо о симуляциях: «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в диалоге с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо попробовал ответить, почему иногда прибегает к симуляции. Игрок французов считает это способом защиты.
«Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя, кроме меня этого никто не сделает. Посмотри – я не сберег себя, и теперь у меня болит нога», – приводит слова из беседы бразильцев RMC Sport.
- Неймар на прошлой неделе получил травму в матче сборной Бразилии против Нигерии (1:1).
- В текущем сезоне бразилец провел пять матчей.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
Источник: RMC Sport