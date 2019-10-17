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    Неймар – Роналдо о симуляциях: «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар в диалоге с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо попробовал ответить, почему иногда прибегает к симуляции. Игрок французов считает это способом защиты.

    «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя, кроме меня этого никто не сделает. Посмотри – я не сберег себя, и теперь у меня болит нога», – приводит слова из беседы бразильцев RMC Sport.

    • Неймар на прошлой неделе получил травму в матче сборной Бразилии против Нигерии (1:1).
    • В текущем сезоне бразилец провел пять матчей.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: RMC Sport

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    17.10.2019 23:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +790

      Maxi_7 14 минут назад

      Неймар тот еще говнюк, и избалованный судьбой мальчик, но по части игры это футболист на которого хочется смотреть, от его игры получаешь истинное эстетическое удовольствие... после Криштиану образца 2008 года Неймар вне сомнений мой любимейший из футболистов.

      0
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      Рейтинг: +800

      Benifacto 32 минуты назад

      и штрафной не ловиться
      и не растет пенальтик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1628

      алдан2014 36 минут назад

      Игрок от Бога,но его трюки с умиранием на поле вызывают отвращение

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