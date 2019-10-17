Неймар – Роналдо о симуляциях: «Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя»

Неймар тот еще говнюк, и избалованный судьбой мальчик, но по части игры это футболист на которого хочется смотреть, от его игры получаешь истинное эстетическое удовольствие... после Криштиану образца 2008 года Неймар вне сомнений мой любимейший из футболистов.
Нападающий «ПСЖ» Неймар в диалоге с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо попробовал ответить, почему иногда прибегает к симуляции. Игрок французов считает это способом защиты.
«Люди могут говорить что угодно. Я должен защищать себя, кроме меня этого никто не сделает. Посмотри – я не сберег себя, и теперь у меня болит нога», – приводит слова из беседы бразильцев RMC Sport.
- Неймар на прошлой неделе получил травму в матче сборной Бразилии против Нигерии (1:1).
- В текущем сезоне бразилец провел пять матчей.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.