Дюпин: «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как он будет играть. Надеемся, нас прорвет»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратил внимание, что в преддверии матча 13 тура РПЛ против «Спартака» его команда не знает, как будет действовать соперник. На этой неделе москвичей возглавил Доменико Тедеско.

«Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как будет играть. Мы будем отталкиваться от своей игры в первую очередь. У нас есть недочеты в плане завершения, обострения. Мало моментов создаем. Делаем на это акцент. Надеемся, со «Спартаком» нас больше прорвет», – сказал голкипер.