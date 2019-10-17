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  • Дюпин: «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как он будет играть. Надеемся, нас прорвет»

Дюпин: «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как он будет играть. Надеемся, нас прорвет»

17 октября 2019, 23:22
13

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратил внимание, что в преддверии матча 13 тура РПЛ против «Спартака» его команда не знает, как будет действовать соперник. На этой неделе москвичей возглавил Доменико Тедеско.

«Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как будет играть. Мы будем отталкиваться от своей игры в первую очередь. У нас есть недочеты в плане завершения, обострения. Мало моментов создаем. Делаем на это акцент. Надеемся, со «Спартаком» нас больше прорвет», – сказал голкипер.

  • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
  • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Дюпин Юрий
Комментарии (13)
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VVM1964
1571344342
Так у вас запор ? Говорят клизма помогает - ПРОРВЕТ , только осторожней , как бы КОНКРЕТНО не обгадиться )))
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Диктор
1571372600
Думаю Спартак будет на подъеме с новым тренером-так что шансов у вас ноль.
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oyabun
1571372640
Когда "прорывает" это обычно ЧП. Ну что ж, вы сами себе пожелали. Да будет так!
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vladimir-7
1571377194
Главное не пропустить гол и наладить игру в середине поля и в нападении.Три очка очень вам нужны.
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paracetamol
1571380709
Дави свиней и все получится.
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portero
1571385203
путь кого-то прорвет или порвет ....
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Из Твери Леха
1571392247
Ну такой мертвейший Рубин Спартак должен обыгрывать.
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FaTeK1945ru
1571399974
...очень хочется увидеть Рубин победителем завтра...
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Рубинище
1571401544
Надеюсь пауза нам пошла на пользу. а первый блин у Тодеско комом будет.
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