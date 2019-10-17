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    Дюпин: «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как он будет играть. Надеемся, нас прорвет»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратил внимание, что в преддверии матча 13 тура РПЛ против «Спартака» его команда не знает, как будет действовать соперник. На этой неделе москвичей возглавил Доменико Тедеско.

    «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как будет играть. Мы будем отталкиваться от своей игры в первую очередь. У нас есть недочеты в плане завершения, обострения. Мало моментов создаем. Делаем на это акцент. Надеемся, со «Спартаком» нас больше прорвет», – сказал голкипер.

    • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
    • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    17.10.2019 23:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1736

      Борат 45 минут назад

      Мы тоже надеемся, но шансов у вас практически нет - лапочкин вас прибьёт моментально!

      0
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      Рейтинг: +18036

      VVM1964 1 час назад

      Так у вас запор ? Говорят клизма помогает - ПРОРВЕТ , только осторожней , как бы КОНКРЕТНО не обгадиться )))

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