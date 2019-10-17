Дюпин: «Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как он будет играть. Надеемся, нас прорвет»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратил внимание, что в преддверии матча 13 тура РПЛ против «Спартака» его команда не знает, как будет действовать соперник. На этой неделе москвичей возглавил Доменико Тедеско.
«Не знаем, в какую схему будет играть «Спартак», как будет играть. Мы будем отталкиваться от своей игры в первую очередь. У нас есть недочеты в плане завершения, обострения. Мало моментов создаем. Делаем на это акцент. Надеемся, со «Спартаком» нас больше прорвет», – сказал голкипер.
- «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
- Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
Источник: YouTube-канал «Рубина»