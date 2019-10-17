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Макси Лопес: «Спасибо Икарди, что увел у меня жену Ванду»

17 октября 2019, 19:36
12

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес уточнил свои слова о том, что простил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Футболист французов женился на бывшей супруге Лопеса Ванде Наре.

«Я не просто простил Икарди. Спасибо ему, что увел у меня жену Ванду», – сказал Лопес Football Italia.

  • В феврале Лопес заявлял, что в день рождения его сына Икарди и Ванда Нара по телефону оскорбляли футболиста.
  • Нара начала отношения с 20-летним Икарди в 2013 году, когда он и Лопес были приятелями и вместе играли за «Сампдорию».
  • В прошлом десятилетии Лопес выступал за ФК «Москва».

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Васко да Гама ПСЖ Лопес Макси Икарди Мауро
Комментарии (12)
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vladik12
1571330285
Действительно, эта неприятная ситуация максимально прозрачно показала, что Ванда - обычная шлюха.
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Valeron2790
1571331566
Правильно Макси! Ванда-нара-шкура-шмара.
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I_R_O_N_M_A_N
1571332544
Не ну фильмецы с её участием прикольные...)))
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Lester84
1571337180
Гыгы, понятно теперь почему у Лопеса карьера не задалась))) Увели б жену чуть пораньше - может быть и карьера бы успешнее после Барсы была
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O-kolesov
1571337555
Если жена ушла к другому , неизвестно кому повезло.
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ItalianFootball
1571382053
Туше!
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_MATRIX_
1571565535
Хикните с фотки о Ванде: https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/f9373d4e342eec3c1025a02e57cb5d8d/5DDCFEE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/67063569_465552127363647_1709952925061290732_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com
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