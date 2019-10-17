Макси Лопес: «Спасибо Икарди, что увел у меня жену Ванду»

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес уточнил свои слова о том, что простил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Футболист французов женился на бывшей супруге Лопеса Ванде Наре.

«Я не просто простил Икарди. Спасибо ему, что увел у меня жену Ванду», – сказал Лопес Football Italia.