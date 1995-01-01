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    Макси Лопес: «Спасибо Икарди, что увел у меня жену Ванду»

    Нападающий «Кротоне» Макси Лопес уточнил свои слова о том, что простил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Футболист французов женился на бывшей супруге Лопеса Ванде Наре.

    «Я не просто простил Икарди. Спасибо ему, что увел у меня жену Ванду», – сказал Лопес Football Italia.

    • В феврале Лопес заявлял, что в день рождения его сына Икарди и Ванда Нара по телефону оскорбляли футболиста.
    • Нара начала отношения с 20-летним Икарди в 2013 году, когда он и Лопес были приятелями и вместе играли за «Сампдорию».
    • В прошлом десятилетии Лопес выступал за ФК «Москва».

    Источник: Football Italia

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1711

      I_R_O_N_M_A_N 41 минуту назад

      Не ну фильмецы с её участием прикольные...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Valeron2790 58 минут назад

      Правильно Макси! Ванда-нара-шкура-шмара.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3775

      vladik12 1 час назад

      Действительно, эта неприятная ситуация максимально прозрачно показала, что Ванда - обычная шлюха.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Valeron2790 > vladik12 59 минут назад

      П

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20551

      oyabun > vladik12 50 минут назад

      А остальные жены футболистов прямо ангелы во плоти, вышедшие замуж исключительно по большой любви? Такие же хищницы, умеющие себя подороже продать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      паха1991 > oyabun 22 минуты назад

      бро..я плачу.... ты молвил как бог

      3
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