Макси Лопес: «Я простил Икарди. Все уже в прошлом»

Аргентинский форвард «Кротоне» Макси Лопес заявил, что простил нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, который увел его жену Ванду Нару.
«Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни — это подарить счастье своим детям. Все остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает», – сказал Лопес.
- В феврале Лопес заявлял, что в день рождения его сына Икарди и Ванда Нара по телефону оскорбляли футболиста.
- Нара начала отношения с 20-летним Икарди в 2013 году, когда он и Лопес были приятелями и вместе играли за «Сампдорию».
Источник: Football Italia