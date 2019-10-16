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Макси Лопес: «Я простил Икарди. Все уже в прошлом»

16 октября 2019, 17:32
4

Аргентинский форвард «Кротоне» Макси Лопес заявил, что простил нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, который увел его жену Ванду Нару.

«Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни — это подарить счастье своим детям. Все остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает», – сказал Лопес.

  • В феврале Лопес заявлял, что в день рождения его сына Икарди и Ванда Нара по телефону оскорбляли футболиста.
  • Нара начала отношения с 20-летним Икарди в 2013 году, когда он и Лопес были приятелями и вместе играли за «Сампдорию».

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Франция Кротоне ПСЖ Сампдория Лопес Макси Икарди Мауро
Комментарии (4)
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Я - легенда
1571236620
Если твоя жена ушла к другому, ещё не известно кому повезло - другому или тебе самому )))
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ivanthebest
1571239075
Зато гном до сих пор не простил) Гнобить Икарди у гнома уже в крови.
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жеха87
1571258146
Порно актриса! Это в крови! Там уже пол Интера побывало!
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