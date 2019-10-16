Макси Лопес: «Я простил Икарди. Все уже в прошлом»

Аргентинский форвард «Кротоне» Макси Лопес заявил, что простил нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, который увел его жену Ванду Нару.

«Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни — это подарить счастье своим детям. Все остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает», – сказал Лопес.