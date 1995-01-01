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    Макси Лопес: «Я простил Икарди. Все уже в прошлом»

    Аргентинский форвард «Кротоне» Макси Лопес заявил, что простил нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, который увел его жену Ванду Нару.

    «Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни — это подарить счастье своим детям. Все остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает», – сказал Лопес.

    • В феврале Лопес заявлял, что в день рождения его сына Икарди и Ванда Нара по телефону оскорбляли футболиста.
    • Нара начала отношения с 20-летним Икарди в 2013 году, когда он и Лопес были приятелями и вместе играли за «Сампдорию».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6770

      ivanthebest 25 минут назад

      Зато гном до сих пор не простил) Гнобить Икарди у гнома уже в крови.

      0
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      Рейтинг: +597

      Я - легенда 1 час назад

      Если твоя жена ушла к другому, ещё не известно кому повезло - другому или тебе самому )))

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