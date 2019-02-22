Макси Лопес: «В день рождения моего сына Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону»

Нападающий «Васку да Гама» Макси Лопес поделился мнением о Мауро Икарди – партнере своей бывшей жены Ванды Нары.

Нара также является агентом 25-летнего Икарди, который ранее лишился капитанской повязки в «Интере».

«Хорошие агенты знают, как вести в себя ситуациях подобных той, в которой сейчас оказался Икарди. Они знают, как оказать давление, в каких моментах говорить, а когда лучше промолчать. Думаю, что игрок уровня Икарди заслуживает лучшего агента.

Ванда предлагала услуги агента и мне, но я стремился разделять семью и работу. Я всегда хотел держать это подальше от детей, чтобы у них не было повода критиковать меня, когда они вырастут.

Я не вижусь со своими детьми (живущими с Икарди – прим. «Бомбардира»). Иногда мне даже не разрешают поговорить с ними по телефону. Последний раз я видел их в декабре. Потом еще несколько часов в январе, ради которых я попросил специальное разрешение у руководства «Васку».

У нас с Вандой тяжелые отношения. На протяжении нескольких лет мы общались только через адвокатов.

Мауро очень похож на нее. Поэтому я решил не общаться с ним. Он так и не изменился. Я говорил ему, что с появлением ребенка, он поймет определенные вещи в жизни, но это не произошло.

К примеру, вчера был день рождения моего сына, а они [Икарди и Ванда] оскорбляли меня по телефону. Какого рода отношения у меня могут быть с такими людьми?» – сказал 34-летний аргентинец.