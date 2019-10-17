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    Месси: «Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Он большой и очень быстрый»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В прошлом сезоне Лиги чемпионов англичане прошли каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Это большой и очень быстрый защитник. Он впечатляет и оборонительной, и атакующей игрой, поскольку забивает много голов. Ван Дейк невероятно ловкий для своего роста», – сказал Месси Marca.

    • Голландец претендует на «Золотой мяч» по итогам года.
    • Ван Дейк с «Ливерпулем» выиграл последний сезон Лиги чемпионов.
    • Защитник пришел в ливерпульский клуб зимой 2017 года из «Саутгемптона».

    Источник: Marca

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