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  • Месси: «Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Он большой и очень быстрый»

Месси: «Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Он большой и очень быстрый»

17 октября 2019, 19:24

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В прошлом сезоне Лиги чемпионов англичане прошли каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Это большой и очень быстрый защитник. Он впечатляет и оборонительной, и атакующей игрой, поскольку забивает много голов. Ван Дейк невероятно ловкий для своего роста», – сказал Месси Marca.

  • Голландец претендует на «Золотой мяч» по итогам года.
  • Ван Дейк с «Ливерпулем» выиграл последний сезон Лиги чемпионов.
  • Защитник пришел в ливерпульский клуб зимой 2017 года из «Саутгемптона».

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Месси Лионель ван Дейк Вирджил
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