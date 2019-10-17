Месси: «Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Он большой и очень быстрый»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В прошлом сезоне Лиги чемпионов англичане прошли каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ван Дейк умеет выжидать момент для отбора. Это большой и очень быстрый защитник. Он впечатляет и оборонительной, и атакующей игрой, поскольку забивает много голов. Ван Дейк невероятно ловкий для своего роста», – сказал Месси Marca.