Налдо: Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией»

Защитник «Монако» Налдо рассказал об историческом матче главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время его работы в «Шальке-04».

«Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией» в Дортмунде. Придя в раздевалку при счете 0:4 он дал игрокам пять минут переварить случившееся, после чего собрал их вокруг и высказал мотивирующую речь. Обычно в таких ситуациях тренер врывается в раздевалку и начинает орать матом на игроков, но не Тедеско.

Он реально был спокоен! Доменико обычным тоном сказал нам, что нужно забыть все то, что случилось в первом тайме. Он общался с нами спокойно, после чего внезапно ободряюще произнес: «Выходите и забивайте им четыре гола!». Он в это действительно верил и передал веру нам. Это был магический момент», – цитирует Налдо The Independent.