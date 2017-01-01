Налдо: Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией»

В Спартаке выйдут и пропустят ещё 4 )
Защитник «Монако» Налдо рассказал об историческом матче главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время его работы в «Шальке-04».
«Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией» в Дортмунде. Придя в раздевалку при счете 0:4 он дал игрокам пять минут переварить случившееся, после чего собрал их вокруг и высказал мотивирующую речь. Обычно в таких ситуациях тренер врывается в раздевалку и начинает орать матом на игроков, но не Тедеско.
Он реально был спокоен! Доменико обычным тоном сказал нам, что нужно забыть все то, что случилось в первом тайме. Он общался с нами спокойно, после чего внезапно ободряюще произнес: «Выходите и забивайте им четыре гола!». Он в это действительно верил и передал веру нам. Это был магический момент», – цитирует Налдо The Independent.
- В ноябре 2017 года «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» в рурском дерби, проигрывая после первого тайма со счетом 0:4.
- Налдо забил четвертый гол гельзенкирхенцев на четвертой добавленной минуте.