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Налдо: Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией»

17 октября 2019, 17:51
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Защитник «Монако» Налдо рассказал об историческом матче главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время его работы в «Шальке-04».

«Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией» в Дортмунде. Придя в раздевалку при счете 0:4 он дал игрокам пять минут переварить случившееся, после чего собрал их вокруг и высказал мотивирующую речь. Обычно в таких ситуациях тренер врывается в раздевалку и начинает орать матом на игроков, но не Тедеско.

Он реально был спокоен! Доменико обычным тоном сказал нам, что нужно забыть все то, что случилось в первом тайме. Он общался с нами спокойно, после чего внезапно ободряюще произнес: «Выходите и забивайте им четыре гола!». Он в это действительно верил и передал веру нам. Это был магический момент», – цитирует Налдо The Independent.

  • В ноябре 2017 года «Шальке» сыграл вничью с «Боруссией» в рурском дерби, проигрывая после первого тайма со счетом 0:4.
  • Налдо забил четвертый гол гельзенкирхенцев на четвертой добавленной минуте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Германия Спартак Шальке-04 Боруссия Д Налдо Тедеско Доменико
Комментарии (1)
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RotBerg
1571324410
В Спартаке выйдут и пропустят ещё 4 )
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