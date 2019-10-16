Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем»

16 октября 2019, 20:20
2

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба пропустят матч 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

По информации источника, оба игрока не сумеют выйти на поле «Олд Траффорд» в воскресенье, 20 октября, из-за травм.

  • Погба продолжает восстанавливаться от повреждения голеностопа. Его возвращение ожидается в конце октября.
  • Де Хеа получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с Швецией (1:1) и был заменен на 60-й минуте.
  • «Ливерпуль» – лидер АПЛ после восьми туров. В активе команды 24 очка.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице, набрав девять баллов.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Испания Франция Де Хеа Давид Погба Поль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1571246629
Да там и так в одну калитку был бы матч
Ответить
Dizayner
1571247082
Оле! Оле! Тебе на выход!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+