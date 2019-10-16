Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба пропустят матч 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

По информации источника, оба игрока не сумеют выйти на поле «Олд Траффорд» в воскресенье, 20 октября, из-за травм.