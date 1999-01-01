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    Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба пропустят матч 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

    По информации источника, оба игрока не сумеют выйти на поле «Олд Траффорд» в воскресенье, 20 октября, из-за травм.

    • Погба продолжает восстанавливаться от повреждения голеностопа. Его возвращение ожидается в конце октября.
    • Де Хеа получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с Швецией (1:1) и был заменен на 60-й минуте.
    • «Ливерпуль» – лидер АПЛ после восьми туров. В активе команды 24 очка.
    • «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице, набрав девять баллов.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4231

      ivan-football-fan 1 час назад

      Плохо для Ливера...БЕЗ ЭТИХ ДВОИХ МЮ СИЛЬНЕЕ!)))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1245

      Dizayner 1 час назад

      Оле! Оле! Тебе на выход!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2395

      InterMilLano1908 1 час назад

      Да там и так в одну калитку был бы матч

      0
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