Sky Sports: Погба и де Хеа пропустят матч с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба пропустят матч 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
По информации источника, оба игрока не сумеют выйти на поле «Олд Траффорд» в воскресенье, 20 октября, из-за травм.
- Погба продолжает восстанавливаться от повреждения голеностопа. Его возвращение ожидается в конце октября.
- Де Хеа получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 с Швецией (1:1) и был заменен на 60-й минуте.
- «Ливерпуль» – лидер АПЛ после восьми туров. В активе команды 24 очка.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице, набрав девять баллов.
Источник: Sky Sports