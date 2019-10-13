Погба из-за травмы пропустит матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не поможет своей команде в ближайшем матче.

Как сообщает Daily Mail, француз продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа, поэтому его участие в игре с «Ливерпулем» исключено.

Более того, в манкунианском клубе считают, что хавбек не сможет вернуться на поле до конца октября.