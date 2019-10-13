Погба из-за травмы пропустит матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не поможет своей команде в ближайшем матче.
Как сообщает Daily Mail, француз продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа, поэтому его участие в игре с «Ливерпулем» исключено.
Более того, в манкунианском клубе считают, что хавбек не сможет вернуться на поле до конца октября.
- Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.
- Помимо этого поединка команде Уле-Гуннара Сульшера в октябре предстоит сыграть с «Партизаном» (Лига Европы), «Норвичем» (АПЛ) и «Челси» (Кубок лиги).
- Погба в текущем сезоне провел за «Юнайтед» шесть матчей и сделал два ассиста.
Источник: Daily Mail