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Погба из-за травмы пропустит матч с «Ливерпулем»

13 октября 2019, 07:55
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не поможет своей команде в ближайшем матче.

Как сообщает Daily Mail, француз продолжает восстанавливаться после травмы правого голеностопа, поэтому его участие в игре с «Ливерпулем» исключено.

Более того, в манкунианском клубе считают, что хавбек не сможет вернуться на поле до конца октября.

  • Матч «МЮ» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по московскому времени.
  • Помимо этого поединка команде Уле-Гуннара Сульшера в октябре предстоит сыграть с «Партизаном» (Лига Европы), «Норвичем» (АПЛ) и «Челси» (Кубок лиги).
  • Погба в текущем сезоне провел за «Юнайтед» шесть матчей и сделал два ассиста.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Погба Поль
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MU-fanatic
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