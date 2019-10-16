Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейраса» сделал ей предложение в туалете.

Дорожко отвечала на вопросы пользователей в инстаграме. Ее спросили, где Луис Адриано сделал ей предложение, на что она ответила: «В туалете». Дорожко уточнила, что она не шутит.