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    Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

    Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете.

    Дорожко отвечала на вопросы пользователей в инстаграме. Ее спросили, где Луис Адриано сделал ей предложение, на что она ответила: «В туалете». Дорожко уточнила, что она не шутит.

    • Летом «Спартак» продал Адриано за 1 миллион евро в бразильский клуб.
    • Бразилец пришел в московский клуб зимой 2016 года.
    • В составе «Спартака» Адриано стал чемпионом России.

    Источник: инстаграм Екатерины Дорожко

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      Oldtrafford83 25 минут назад

      Какая интересная футбольная новость,так держать!

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      Рейтинг: +1334

      richi 37 минут назад

      В общем что ли?

      0
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      Рейтинг: +6156

      piligrim1986 59 минут назад

      по-черному))))

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      Рейтинг: +7604

      parevg 1 час назад

      Ни ума, ни фантазии, одно слово - мартыхай.

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      Рейтинг: +1552

      giluxa1963 1 час назад

      ну хорошо что не в свинарнике

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      Рейтинг: +697

      Taps 1 час назад

      Сортир женский или мужской ?
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      Рейтинг: +195

      vek410 1 час назад

      Походу настоящий мужчина! Где в ночном клубе сделал дело, там же был обязан и предложение сделать!

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