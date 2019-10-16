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Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

16 октября 2019, 18:53
17

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейраса» сделал ей предложение в туалете.

Дорожко отвечала на вопросы пользователей в инстаграме. Ее спросили, где Луис Адриано сделал ей предложение, на что она ответила: «В туалете». Дорожко уточнила, что она не шутит.

  • Летом «Спартак» продал Адриано за 1 миллион евро в бразильский клуб.
  • Бразилец пришел в московский клуб зимой 2016 года.
  • В составе «Спартака» Адриано стал чемпионом России.

Источник: инстаграм Екатерины Дорожко
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Бразилия Спартак Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (17)
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vek410
1571241509
Походу настоящий мужчина! Где в ночном клубе сделал дело, там же был обязан и предложение сделать!
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piligrim1986
1571242981
по-черному))))
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richi
1571244335
В общем что ли?
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Oldtrafford83
1571245055
Какая интересная футбольная новость,так держать!
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JTherry
1571247817
где же еще приличным девушкам делать предложение, как не в туалете?)))) Луис уже стал ее мужем...?
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Lester84
1571253310
Почему-то первое, что на ум приходит после прочтения этой новости - порнуха в туалетной кабинке, когда цугундер просовывают бабе через дырку в стенке)))
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GermanVo
1571265468
Во время от со са
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mihail200606
1571286456
Кто где достоин там видимо и получает предложения...
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DENZILLO-Спартак
1571289872
Я не нацист, но почему эта хохлушка белого парня не смогла найти?! Вот ну никак не смотрится пара черно-белая и детишки пойдут черненькие- нуу зачем!? Диковинно всё это ей богу
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Санёк 17
1571292365
Наверно приятно пукнула....
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