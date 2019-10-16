Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейраса» сделал ей предложение в туалете.
Дорожко отвечала на вопросы пользователей в инстаграме. Ее спросили, где Луис Адриано сделал ей предложение, на что она ответила: «В туалете». Дорожко уточнила, что она не шутит.
- Летом «Спартак» продал Адриано за 1 миллион евро в бразильский клуб.
- Бразилец пришел в московский клуб зимой 2016 года.
- В составе «Спартака» Адриано стал чемпионом России.
Источник: инстаграм Екатерины Дорожко