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    «Спартак» поздравил с днем рождения Тихонова, вспомнив его матч с восемью голами

    В день рождения бывшего полузащитника Андрея Тихонова «Спартак» вспомнил его рекорд, установленный в матче за дубль московского клуба.

    «02.10.1993 дублеры обыграли «Рекорд» (Александров) со счетом 8:0. Тихонов забил восемь мячей и при этом не реализовал пенальти! Всего у Тихонова 80 мячей в 80 матчах за дубль!» – сообщает твиттер «Спартака».

    • В среду Тихонову исполнилось 49 лет.
    • Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах и в 2011 году.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6350

      батог 18 минут назад

      Андрюха с днюхой !!!

      0
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      Рейтинг: +1689

      Борат 59 минут назад

      когда ему дадут порулить спартаком?
      жду!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2449

      JTherry > Борат 29 минут назад

      ты лучше жди, когда дадут порулить зенитом Владику Буланову, мы тоже порадуемся твоему "счастью")

      2
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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos 1 час назад

      Поздравления Андрею! Здоровья, удачи и стабильности! Он и как спортсмен и как человек заслуживает глубочайшего уважения! Всегда доказывал на поле делом, трудяга и большой молодец! ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ!!!)))

      3
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      Рейтинг: +5215

      Старикан 1 час назад

      Андрею респект! Здоровья и удачи!

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