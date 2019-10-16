«Спартак» поздравил с днем рождения Тихонова, вспомнив его матч с восемью голами

В день рождения бывшего полузащитника Андрея Тихонова «Спартак» вспомнил его рекорд, установленный в матче за дубль московского клуба.

«02.10.1993 дублеры обыграли «Рекорд» (Александров) со счетом 8:0. Тихонов забил восемь мячей и при этом не реализовал пенальти! Всего у Тихонова 80 мячей в 80 матчах за дубль!» – сообщает твиттер «Спартака».

В среду Тихонову исполнилось 49 лет.

Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах и в 2011 году.