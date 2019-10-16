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  • «Спартак» поздравил с днем рождения Тихонова, вспомнив его матч с восемью голами

«Спартак» поздравил с днем рождения Тихонова, вспомнив его матч с восемью голами

16 октября 2019, 15:40
14

В день рождения бывшего полузащитника Андрея Тихонова «Спартак» вспомнил его рекорд, установленный в матче за дубль московского клуба.

«02.10.1993 дублеры обыграли «Рекорд» (Александров) со счетом 8:0. Тихонов забил восемь мячей и при этом не реализовал пенальти! Всего у Тихонова 80 мячей в 80 матчах за дубль!» – сообщает твиттер «Спартака».

  • В среду Тихонову исполнилось 49 лет.
  • Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах и в 2011 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Старикан
1571229884
Андрею респект! Здоровья и удачи!
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zlobny_zenitos
1571230215
Поздравления Андрею! Здоровья, удачи и стабильности! Он и как спортсмен и как человек заслуживает глубочайшего уважения! Всегда доказывал на поле делом, трудяга и большой молодец! ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ!!!)))
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батог
1571233316
Андрюха с днюхой !!!
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piligrim1986
1571234433
поздравлямбы)))
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Каратель помойников
1571235337
с Днём рождения!
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slavа0508
1571240351
С днём рождения Андрей!!!Человек с большой буквы,,,,
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Milaninho
1571244670
Андрей с Днем Рождения!!!
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Oldtrafford83
1571245198
Самый крутой в Спартаке 90-х!!!
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LIWER RW
1571245362
Поздравляем! Андрей - легенда Спартака, при этом достаточно скромный человек, только уважение к нему.
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grain
1571247988
Один из немногих футболистов страны которого наверное уважают все фанаты! С днем рождения, Андрей!
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