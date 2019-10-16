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    Бесчастных – новый главный тренер «Факела»

    Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных возглавил воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ

    «Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Столичный специалист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона», – сообщается в клубном твиттере.

    Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушел в отставку.

    • «Факел» с 12 очками занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Бесчастных завершил карьеру футболиста в 2012 году.
    • С 2018 года работал в СДЮСШОР-63 «Смена» тренером команды игроков 2001 года.

    Источник: твиттер «Факела»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      kirichelsea 1 минуту назад

      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Ден 781 23 минуты назад

      Епт, мы только вот около месяца назад, с ним в Хабаровске бухали...

      0
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      Рейтинг: +4203

      ivan-football-fan 40 минут назад

      Несчастье в "Факеле":
      Бесчастных в "Факеле"...

      0
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      Рейтинг: +499

      PassCSKA 51 минуту назад

      Ооо, Володька! Очуметь просто!) Похоже вышел из штопора))

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      Рейтинг: +1675

      Борат 52 минуты назад

      он когда тосно тренировал, заходил в разливуху на кронверкском, брал с собой баклашку василеостровского на тренировку, а пока баклашка наливалась он кружечку прям там засаживал)))

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      Рейтинг: +5189

      Старикан 56 минут назад

      Скоро не останется ни одного спартаковца, который не попробовал бы себя тренером...

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