Бесчастных – новый главный тренер «Факела»

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных возглавил воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ
«Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Столичный специалист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона», – сообщается в клубном твиттере.
Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушел в отставку.
- «Факел» с 12 очками занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- Бесчастных завершил карьеру футболиста в 2012 году.
- С 2018 года работал в СДЮСШОР-63 «Смена» тренером команды игроков 2001 года.
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Источник: твиттер «Факела»