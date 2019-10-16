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Бесчастных – новый главный тренер «Факела»

16 октября 2019, 12:11
16

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных возглавил воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ

«Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Столичный специалист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона», – сообщается в клубном твиттере.

Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушел в отставку.

  • «Факел» с 12 очками занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Бесчастных завершил карьеру футболиста в 2012 году.
  • С 2018 года работал в СДЮСШОР-63 «Смена» тренером команды игроков 2001 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Факела»
Россия. ФНЛ ФНЛ Факел Россия Оборин Сергей Бесчастных Владимир
Комментарии (16)
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Старикан
1571217605
Скоро не останется ни одного спартаковца, который не попробовал бы себя тренером...
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Aldo.CSKA
1571217892
Ооо, Володька! Очуметь просто!) Похоже вышел из штопора))
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Ден 781
1571219599
Епт, мы только вот около месяца назад, с ним в Хабаровске бухали...
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kirichelsea
1571220903
Удачи!!!
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khateev
1571223100
А Оборин,вроде неплохим тренером считался,видимо,не всё в порядке в этом Факеле.
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Garrincha58
1571225205
шило на мыло год пройдёт а то и меньше пригласят какого нибудь очередного Талалаева
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zlobny_zenitos
1571230819
Москва - Воронеж, хрен догонишь! Удачи!)))
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evgevg13
1571456823
Примерно такое было в Армавире года три-четыре назад, когда в утопающую команду попал Карпин. Результат- вылет в ПФЛ...
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yriy
1571504081
Шмарова надо
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