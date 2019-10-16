Сергей Оборин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Оборин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1956
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Оборин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Факел
|10
|0
|7
|3
|Дата
|Матч
|30.09.2019
|Краснодар-2
|0 : 0
|Факел
|05.10.2019
|Факел
|0 : 0
|Томь
|12.10.2019
|Нефтехимик
|1 : 0
|Факел
|19.10.2019
|Факел
|0 : 4
|Шинник
|23.10.2019
|Спартак-2
|7 : 2
|Факел
|03.11.2019
|Чертаново
|4 : 0
|Факел
|09.11.2019
|Балтика
|3 : 0
|Факел
|13.11.2019
|Факел
|0 : 2
|СКА-Хабаровск
|17.11.2019
|Мордовия
|1 : 1
|Факел
|23.11.2019
|Факел
|0 : 2
|Пари НН