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    Сергей Оборин - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Оборин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 декабря 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 10 0 7 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.09.2019 Краснодар-2 0 : 0 Факел
    05.10.2019 Факел 0 : 0 Томь
    12.10.2019 Нефтехимик 1 : 0 Факел
    19.10.2019 Факел 0 : 4 Шинник
    23.10.2019 Спартак-2 7 : 2 Факел
    03.11.2019 Чертаново 4 : 0 Факел
    09.11.2019 Балтика 3 : 0 Факел
    13.11.2019 Факел 0 : 2 СКА-Хабаровск
    17.11.2019 Мордовия 1 : 1 Факел
    23.11.2019 Факел 0 : 2 Пари НН
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