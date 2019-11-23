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Сергей Оборин
Статистика
Сергей Оборин - статистика
Россия
12 декабря 1956 (69)
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
В
П
Н
Факел
10
0
7
3
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
0 : 2
23.11.2019
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Факел
0 : 2
13.11.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
3 : 0
09.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 21 тур
Чертаново
4 : 0
03.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 19 тур
Спартак-2
7 : 2
23.10.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 18 тур
Факел
0 : 4
19.10.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
12.10.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 16 тур
Факел
0 : 0
05.10.2019
Томь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
0 : 0
30.09.2019
Факел
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