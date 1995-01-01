Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Венгер: «Отказался возглавить «Реал», так как имел бы там меньшее влияние, чем в «Арсенале»

    Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему отказался перейти на работу в мадридский «Реал».

    «С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю: «У меня все хорошо или нет?». Но я чувствовал, что нахожусь в клубе [«Арсенале»], где могу работать так, как хочу я.

    Зачем менять все это? Возможно, я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на «Реал». Поэтому я решил, что продолжу свою историю любви с «Арсеналом», – сказал Венгер.

    • 69-летний француз возглавлял «Арсенал» с 1996-го по 2018 год.
    • Венгер заявлял, что отказывал «Реалу» не раз.

    Источник: beIN Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru