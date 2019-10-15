Венгер: «Отказался возглавить «Реал», так как имел бы там меньшее влияние, чем в «Арсенале»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему отказался перейти на работу в мадридский «Реал».

«С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю: «У меня все хорошо или нет?». Но я чувствовал, что нахожусь в клубе [«Арсенале»], где могу работать так, как хочу я.

Зачем менять все это? Возможно, я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на «Реал». Поэтому я решил, что продолжу свою историю любви с «Арсеналом», – сказал Венгер.