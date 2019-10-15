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  • Венгер: «Отказался возглавить «Реал», так как имел бы там меньшее влияние, чем в «Арсенале»

Венгер: «Отказался возглавить «Реал», так как имел бы там меньшее влияние, чем в «Арсенале»

15 октября 2019, 18:54
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему отказался перейти на работу в мадридский «Реал».

«С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю: «У меня все хорошо или нет?». Но я чувствовал, что нахожусь в клубе [«Арсенале»], где могу работать так, как хочу я.

Зачем менять все это? Возможно, я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на «Реал». Поэтому я решил, что продолжу свою историю любви с «Арсеналом», – сказал Венгер.

  • 69-летний француз возглавлял «Арсенал» с 1996-го по 2018 год.
  • Венгер заявлял, что отказывал «Реалу» не раз.

Источник: beIN Sports
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Испания Арсенал Реал Венгер Арсен
Комментарии (2)
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DeStar
1571162461
и правильно сделал. Зачем туда сюда прыгать не понимают, тренер же часть клуба, проекта, менять тренера нужно реже чем игроков, при условии доверия к тренеру конечно
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ItalianFootball
1571213160
Сидя в Арсенале больше 20 лет он себе такое влияния заработал, что ни один большой клуб ему с ходу не даст столько.
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