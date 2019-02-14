Венгер: «Я отказывал «Реалу» не один раз»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что «Реал» предлагал ему контракт.

«Я отказывал «Реалу» не один раз. Должен сказать, что теперь этот вопрос для меня закрыт.

Я думаю, что если вы спросите любого тренера в мире, хочет ли он возглавить «Реал», то все скажут «да». Это самый большой клуб в мире», – сказал Венгер.

Француза спросили, связан ли его отказ «Реалу» с преданностью «Арсеналу». Он ответил:

«Да. Мы всегда придерживаемся своих ценностей. Это было в середине процесса, когда мы строили стадион, мы должны были вернуть деньги за его постройку. Я гарантировал, что останусь, и вполне доволен этим», – сказал Венгер.