Венгер: «Я отказывал «Реалу» не один раз»

пересидел Арсенчик в клубе конеш...надо было вместе с Анри уходить!)
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что «Реал» предлагал ему контракт.
«Я отказывал «Реалу» не один раз. Должен сказать, что теперь этот вопрос для меня закрыт.
Я думаю, что если вы спросите любого тренера в мире, хочет ли он возглавить «Реал», то все скажут «да». Это самый большой клуб в мире», – сказал Венгер.
Француза спросили, связан ли его отказ «Реалу» с преданностью «Арсеналу». Он ответил:
«Да. Мы всегда придерживаемся своих ценностей. Это было в середине процесса, когда мы строили стадион, мы должны были вернуть деньги за его постройку. Я гарантировал, что останусь, и вполне доволен этим», – сказал Венгер.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
- По информации The Times, сейчас у француза есть предложения от четырех клубов.