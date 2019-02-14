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    Венгер: «Я отказывал «Реалу» не один раз»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что «Реал» предлагал ему контракт.

    «Я отказывал «Реалу» не один раз. Должен сказать, что теперь этот вопрос для меня закрыт.

    Я думаю, что если вы спросите любого тренера в мире, хочет ли он возглавить «Реал», то все скажут «да». Это самый большой клуб в мире», – сказал Венгер.

    Француза спросили, связан ли его отказ «Реалу» с преданностью «Арсеналу». Он ответил:

    «Да. Мы всегда придерживаемся своих ценностей. Это было в середине процесса, когда мы строили стадион, мы должны были вернуть деньги за его постройку. Я гарантировал, что останусь, и вполне доволен этим», – сказал Венгер.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • По информации The Times, сейчас у француза есть предложения от четырех клубов.

    Источник: beIN Sports

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    14.02.2019 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 февраля 2019, 02:41

      пересидел Арсенчик в клубе конеш...надо было вместе с Анри уходить!)

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