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    The Times: Венгер вернется к работе в этом месяце. У тренера есть четыре предложения

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готовится вернуться в футбол и собирается принять одно из нескольких предложений по работе в течение февраля, сообщает The Times.

    69-летний специалист сказал друзьям, что ему не хватает повседневной работы с игроками, и он хочет вернуться в футбол. Предложения у француза не из АПЛ, поскольку он не намерен работать в английском клубе, считая, что это будет проявлением неуважения по отношению к «Арсеналу», в котором он пробыл 22 года.

    В настоящее время Венгер рассматривает четыре конкретных предложения. Считается, что одно из них – место футбольного директора в «ПСЖ».

    Источник: The Times

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    07.02.2019 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 февраля 2019, 20:21

      Не пора ли 70 летнему старикашке сесть за мемуары???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:51

      Пожалуй ПСЖ ,лучший для него вариант.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:58

      Верится с трудом, если честно. Думаю, что у него отпуск до лета. А иначе, он бы уже где-то пристроился.

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