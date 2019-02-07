The Times: Венгер вернется к работе в этом месяце. У тренера есть четыре предложения

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готовится вернуться в футбол и собирается принять одно из нескольких предложений по работе в течение февраля, сообщает The Times.

69-летний специалист сказал друзьям, что ему не хватает повседневной работы с игроками, и он хочет вернуться в футбол. Предложения у француза не из АПЛ, поскольку он не намерен работать в английском клубе, считая, что это будет проявлением неуважения по отношению к «Арсеналу», в котором он пробыл 22 года.

В настоящее время Венгер рассматривает четыре конкретных предложения. Считается, что одно из них – место футбольного директора в «ПСЖ».