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  • «Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско, возглавившим «Спартак»

«Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско, возглавившим «Спартак»

14 октября 2019, 20:00
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«Шальке» объявил о расторжении контракта с Доменико Тедеско, возглавившим «Спартак».

«Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — приводит слова спортивного директора клуба Йохан Шнайдер пресс-служба «Шальке».

  • Тедеско был уволен из «Шальке» в марте этого года, однако контракт немецкого специалиста с клубом продолжал действовать до июня 2022 года.
  • 34-летний тренер возглавил «Спартак» в понедельник, 14 октября, подписав соглашение сроком до мая 2021 года.

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: официальный сайт «Шальке»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Шальке-04 Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (2)
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Plyash
1571072948
Тедеско выгнали раньше окончания срока контракта почти на полтора года? Ну и какой умник из администрации Спартака решил такого подобрать?
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