«Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско, возглавившим «Спартак»

«Шальке» объявил о расторжении контракта с Доменико Тедеско, возглавившим «Спартак».

«Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — приводит слова спортивного директора клуба Йохан Шнайдер пресс-служба «Шальке».

Тедеско был уволен из «Шальке» в марте этого года, однако контракт немецкого специалиста с клубом продолжал действовать до июня 2022 года.

34-летний тренер возглавил «Спартак» в понедельник, 14 октября, подписав соглашение сроком до мая 2021 года.

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго