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    «Шальке» объявил о расторжении контракта с Тедеско, возглавившим «Спартак»

    «Шальке» объявил о расторжении контракта с Доменико Тедеско, возглавившим «Спартак».

    «Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — приводит слова спортивного директора клуба Йохан Шнайдер пресс-служба «Шальке».

    • Тедеско был уволен из «Шальке» в марте этого года, однако контракт немецкого специалиста с клубом продолжал действовать до июня 2022 года.
    • 34-летний тренер возглавил «Спартак» в понедельник, 14 октября, подписав соглашение сроком до мая 2021 года.

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: официальный сайт «Шальке»

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    Сегодня, 20:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +315

      playsh 22 минуты назад

      Тедеско выгнали раньше окончания срока контракта почти на полтора года?
      Ну и какой умник из администрации Спартака решил такого подобрать?

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