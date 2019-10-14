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  • Динияр Билялетдинов: «Нынешняя сборная способна повторить успех Евро-2008»

Динияр Билялетдинов: «Нынешняя сборная способна повторить успех Евро-2008»

14 октября 2019, 10:46
3

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о перспективах национальной команды на Евро-2020.

– При Гусе Хиддинке вы доходили до полуфинала Евро. Способна ли нынешняя сборная повторить тот успех в следующем году?

– Способна. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому все возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат.

– При этом, в отличие от Евро-2008, два или даже три матча в группе Евро-2020 мы проведем дома, на «Газпром Арене». Это серьезное преимущество?

– Конечно. Вспомните прошлогодний чемпионат мира. Тогда поддержка трибун нам очень многое дала. Вот и в Санкт-Петербурге будут аншлаги. И это существенный фактор в пользу сборной России.

  • В отборе Евро-2020 сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
  • После вчерашней победы над Кипром (5:0) россияне досрочно гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
  • В ноябре команде предстоит еще сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Билялетдинов Динияр Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Tsigan
1571040263
На что способна нынешняя сборная покажут серьёзные матчи. То что мы видим сейчас вообще не показатель.
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vladimir-7
1571044655
После игр отбора, встречи с командами типа ссы-Марина, не будет.
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nik55
1571046609
Артем Дзюба: «Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться это сделать»-------этот деревянный игрок тупеет с каждым днем
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