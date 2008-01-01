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    Динияр Билялетдинов: «Нынешняя сборная способна повторить успех Евро-2008»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о перспективах национальной команды на Евро-2020.

    – При Гусе Хиддинке вы доходили до полуфинала Евро. Способна ли нынешняя сборная повторить тот успех в следующем году?

    – Способна. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому все возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат.

    – При этом, в отличие от Евро-2008, два или даже три матча в группе Евро-2020 мы проведем дома, на «Газпром Арене». Это серьезное преимущество?

    – Конечно. Вспомните прошлогодний чемпионат мира. Тогда поддержка трибун нам очень многое дала. Вот и в Санкт-Петербурге будут аншлаги. И это существенный фактор в пользу сборной России.

    • В отборе Евро-2020 сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
    • После вчерашней победы над Кипром (5:0) россияне досрочно гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
    • В ноябре команде предстоит еще сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9934

      vladimir-7 21 минуту назад

      После игр отбора, встречи с командами типа ссы-Марина, не будет.

      0
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      Рейтинг: +1004

      Tsigan 1 час назад

      На что способна нынешняя сборная покажут серьёзные матчи. То что мы видим сейчас вообще не показатель.

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