Динияр Билялетдинов: «Нынешняя сборная способна повторить успех Евро-2008»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о перспективах национальной команды на Евро-2020.

– При Гусе Хиддинке вы доходили до полуфинала Евро. Способна ли нынешняя сборная повторить тот успех в следующем году?

– Способна. Мы не относимся к числу главных фаворитов. Но сейчас команды второго эшелона регулярно обыгрывают тех, от кого ждут призовых мест. Поэтому все возможно. Надо только верить в себя и не отказываться от той модели, которая до сих пор приносила результат.

– При этом, в отличие от Евро-2008, два или даже три матча в группе Евро-2020 мы проведем дома, на «Газпром Арене». Это серьезное преимущество?

– Конечно. Вспомните прошлогодний чемпионат мира. Тогда поддержка трибун нам очень многое дала. Вот и в Санкт-Петербурге будут аншлаги. И это существенный фактор в пользу сборной России.