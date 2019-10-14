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  • «Реал» может отозвать Лунина из аренды в «Вальядолиде» и отдать «Бетису»

«Реал» может отозвать Лунина из аренды в «Вальядолиде» и отдать «Бетису»

14 октября 2019, 08:48
7

Украинский вратарь Андрей Лунин во время зимнего трансферного окна может снова сменить команду.

По информации Mundo Deportivo, «Реал» рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды 20-летнего футболиста в «Вальядолиде» в виду отсутствия у него игровой практики.

Если это произойдет, то мадридский клуб отправит Лунина в другую команду. Вероятно, это будет «Бетис», который после ухода Пау Лопеса в «Рому» испытывает проблемы с вратарской позицией. Имеющиеся голкиперы ожиданий пока не оправдали.

  • «Реал» купил украинца летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Бетис Вальядолид Лунин Андрей
Комментарии (7)
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Я - легенда
1571035479
"И бросало меня от Амура и до Туркестана" (товарищ Сухов, "Белое солнце пустыни") ))
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BRO_football
1571036943
Лучше в основную команду его возьмите, а то, судя по последним матчам, Куртуа уже не справляется.
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3a zenit
1571041176
блин,а как тут брызгали слюной когда я писал что он идёт в рабство...
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VVadic
1571055423
Ну вот, поставили крест на Дыркуа?
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OBOLEV
1571146140
О чем думали когда отдавали ? Масип провел очень качественный прошлый сезон. Лучше бы уж за Кастилью играл. Чем просто сидеть.
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