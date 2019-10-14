«Реал» может отозвать Лунина из аренды в «Вальядолиде» и отдать «Бетису»

Украинский вратарь Андрей Лунин во время зимнего трансферного окна может снова сменить команду.
По информации Mundo Deportivo, «Реал» рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды 20-летнего футболиста в «Вальядолиде» в виду отсутствия у него игровой практики.
Если это произойдет, то мадридский клуб отправит Лунина в другую команду. Вероятно, это будет «Бетис», который после ухода Пау Лопеса в «Рому» испытывает проблемы с вратарской позицией. Имеющиеся голкиперы ожиданий пока не оправдали.
- «Реал» купил украинца летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
Источник: Mundo Deportivo