Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    «Реал» может отозвать Лунина из аренды в «Вальядолиде» и отдать «Бетису»

    Украинский вратарь Андрей Лунин во время зимнего трансферного окна может снова сменить команду.

    По информации Mundo Deportivo, «Реал» рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды 20-летнего футболиста в «Вальядолиде» в виду отсутствия у него игровой практики.

    Если это произойдет, то мадридский клуб отправит Лунина в другую команду. Вероятно, это будет «Бетис», который после ухода Пау Лопеса в «Рому» испытывает проблемы с вратарской позицией. Имеющиеся голкиперы ожиданий пока не оправдали.

    • «Реал» купил украинца летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru