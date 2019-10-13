Отбор Евро-2020. Сборная Шотландии забила шесть безответных мячей в ворота Сан-Марино

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 встречались сборные Шотландии и Сан-Марино. Хозяева поля разгромили соперника, забив шесть безответных мячей. Матч на «Хэмпден Парке» в Глазго не имел турнирного значения, так как из группы I досрочный выход обеспечили себе Бельгия и Россия.

Отбор Евро-2020. Группа I. 8-й тур

Шотландия – Сан-Марино – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – МакГинн, 12; 2:0 – МакГинн, 27; 3:0 – МакГинн, 45; 4:0 – Шэнклэнд, 65; 5:0 – Финдли, 67; 6:0 – Армстронг, 87.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр