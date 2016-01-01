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    Отбор Евро-2020. Сборная Шотландии забила шесть безответных мячей в ворота Сан-Марино

    В матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 встречались сборные Шотландии и Сан-Марино. Хозяева поля разгромили соперника, забив шесть безответных мячей. Матч на «Хэмпден Парке» в Глазго не имел турнирного значения, так как из группы I досрочный выход обеспечили себе Бельгия и Россия.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 8-й тур

    Шотландия – Сан-Марино – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – МакГинн, 12; 2:0 – МакГинн, 27; 3:0 – МакГинн, 45; 4:0 – Шэнклэнд, 65; 5:0 – Финдли, 67; 6:0 – Армстронг, 87.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

    Источник: Бомбардир.ру

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