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  • Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

13 октября 2019, 20:52
114

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимала на своем поле Россию. Команда Станислава Черчесова добилась разгромной победы над соперником со счетом 5:0, набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, тем самым обеспечив досрочный выход на чемпионат Европы.

Дубль оформил Денис Черышев. Еще по голу забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.

В ноябре россияне сыграют против сборных Бельгии и Сан-Марино.

Отбор Евро-2020. Группа I. 8-й тур

Кипр – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 9; 0:2 – Оздоев, 23; 0:3 – Дзюба, 79; 0:4 – Головин, 89; 0:5 – Черышев, 90.

Удаление: Лайфис, 28 – нет.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Кипр Дзюба Артем Оздоев Магомед Черышев Денис Головин Александр
Комментарии (114)
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PUZIAKA
1570989491
Красавчики! Поймали свою игру. Единственное - Ионов бесил своей традиционной высокой реализацией. Напоминает Ролана Гусева в его лучшие годы. А так - всех с победой и до срочным выходом на евро!
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slavа0508
1570989521
Всех с Евро!!!!!не помню таких спокойных выходов без нервов и валидола всё буднично с большим запасом,,,,,,
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portero
1570989731
молодцы ! с Бельгией ждем хорошую игру.
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Mister_Tomsk
1570989859
ну ка скажите что Дзюба бревно! А какие он передачи делает? а как он на команду играет!!! Молодец! настоящий кеп! Спасибо за победу! 30 тысяч ставил__)))
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oyabun
1570989869
В кои то веки огромное удовольствие наблюдать за игрой нашей сборной и видеть подобные разгромные победы над соперниками. Браво, парни! Единственно, хотелось бы пожелать, поменьше транжирить голевые моменты. Сильные соперники типа Бельгии столько шансов нам точно не предоставят.
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Рубинище
1570990101
Всех с победой. Мы на евро. Ахметов наверно худший-пешком ходит только, отдаст и стоит ждёт . Ионова тоже на лавке ждут давно. Зачем основных выпускать с таким колхозном. бычку здоровья-первый матч и травма сразу
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батог
1570990721
Молодцы ребята, хороший футбол !!! Всех с победой !!!
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Bratanya
1570992620
Выигрываем - соперник слабый, проигрываем - наши кривожопые. Че за натура тут у большенства. Я лично рад едем на евро, а кому не нравиться идите в ....
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dinar7777dinar
1570992929
Такую команда убили . Это ж пилять Кипр . Цвет мирового футбола . Мощь топ . Сила . Ахахахаха. Вот это соперники были в этом этапе. Вот это соперники я понимаю! Настоящие монстры, особенно Сан-Марино...
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zigbert
1570993124
Пусть и легко сложился для нашей сборной этот матч,все же молодцы. С победой!
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