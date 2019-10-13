Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимала на своем поле Россию. Команда Станислава Черчесова добилась разгромной победы над соперником со счетом 5:0, набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, тем самым обеспечив досрочный выход на чемпионат Европы.

Дубль оформил Денис Черышев. Еще по голу забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.

В ноябре россияне сыграют против сборных Бельгии и Сан-Марино.

Отбор Евро-2020. Группа I. 8-й тур

Кипр – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 9; 0:2 – Оздоев, 23; 0:3 – Дзюба, 79; 0:4 – Головин, 89; 0:5 – Черышев, 90.

Удаление: Лайфис, 28 – нет.

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