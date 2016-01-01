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    Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Кипра принимала на своем поле Россию. Команда Станислава Черчесова добилась разгромной победы над соперником со счетом 5:0, набрала 21 очко и гарантировала себе второе место в группе, тем самым обеспечив досрочный выход на чемпионат Европы.

    Дубль оформил Денис Черышев. Еще по голу забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.

    В ноябре россияне сыграют против сборных Бельгии и Сан-Марино.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 8-й тур

    Кипр – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Черышев, 9; 0:2 – Оздоев, 23; 0:3 – Дзюба, 79; 0:4 – Головин, 89; 0:5 – Черышев, 90.

    Удаление: Лайфис, 28 – нет.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии99
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      Рейтинг: +1846

      Челнинец 18 минут назад

      что вы так все радуетесь, да молодцы вышли на Евро, красавцы, повезло с жеребьевкой, одна Бельгия только в группе как сильный соперник, так в ноябре и посмотрим на что способна Сборная, или как всегда облажаются при сильном сопернике!

      0
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      Рейтинг: +263

      Правдоруб100 > Челнинец 6 минут назад

      Игра ничего не значит, ломаться глупо. Теперь надо показывать игру ТОЛЬКО на Европе.

      0
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      Рейтинг: +392

      _MATRIX_ 19 минут назад

      "Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы"

      С чем я нас всех и поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +33735

      portero 26 минут назад

      красавы , молодцы!
      жаль только Петрова чуток поломали....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      lexazenit_89 27 минут назад

      ВСЕХ РОССИЯН С ПОБЕДОЙ !!! ДЗЬБА ПРОСТО НАШ КЭП С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!!

      3
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      Рейтинг: +73997

      zigbert 28 минут назад

      Пусть и легко сложился для нашей сборной этот матч,все же молодцы. С победой!

      3
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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar 31 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такую команда убили . Это ж пилять Кипр . Цвет мирового футбола . Мощь топ . Сила . Ахахахаха. Вот это соперники были в этом этапе. Вот это соперники я понимаю! Настоящие монстры, особенно Сан-Марино...

      -5
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      ...
      Рейтинг: +510

      lexazenit_89 > dinar7777dinar 26 минут назад

      Иди гусей паси троль диваный!!!

      4
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      Рейтинг: +3553

      dinar7777dinar > lexazenit_89 20 минут назад

      Гуси это такие как ты радуешься победе над никчемными сан Марино и Кипром .

      -1
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      Рейтинг: +784

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 7 минут назад

      говорит чувак барсы, который дрочит на карлика, а карлик не ездит играть товарняки со сборной, потом сосет, и обвиняет всех, кроме себя, а ты в этой время дрочишь и ревешь. динарка, спрячься в нору обратно.

      1
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      Рейтинг: +165

      Bratanya 36 минут назад

      Выигрываем - соперник слабый, проигрываем - наши кривожопые. Че за натура тут у большенства. Я лично рад едем на евро, а кому не нравиться идите в ....

      8
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      Рейтинг: +263

      Правдоруб100 > Bratanya 3 минуты назад

      Согласен! Особенно таких, как dinar в это место засовывать надо!!!!

      0
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      Рейтинг: +1963

      knikos 38 минут назад

      Сейчас напишут :" сумасшедший" . А я , ну честно , соскучился по валидольным матчам , по валидольным победам. Сборная приучила. Всегда обыгрывать тех , кого ты потенциально сильнее - это уже признак класса ! У нас классная сборная ! Не лучшая , конечно , но стабильная. это радует. Ну и посмотрим , какова наша команда будет в матче с топом , с Бельгией. Нам удачи !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5366

      GoLenaStop 41 минуту назад

      После удаления киприота смотреть стало неинтересно.
      Хорошо, что на классе выиграли и уже попали в финал.
      А вот что дальше?
      С Бельгией как сыграли?
      А ведь из будущих "партнеров" самой слабой из всех будет сборная Украины с 1-го места в группе...
      РОССИЯ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14554

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Состоялась обычная тренировка, правда у Гильерме был выходной.

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