Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»

Я так понимаю, это дружеская беседа и слово убить - для убедительности, а не намериние.
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о взаимоотношениях с экс-менеджером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.
«Самым захватывающим было то, как Алекс звонил мне в семь утра или раньше всякий раз, когда был взбешен. Он не спрашивал, как у меня дела, а просто кричал.
Однажды я думал, что он собирается меня убить. Он так и сказал: «Я тебя убью». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать.
Услышав, что Алекс убьет меня, если я вызову Уэйна Руни, я ответил: «Отстань от меня, что с тобой происходит?» Он продолжал кричать», – рассказал швед.
- Эрикссон тренировал англичан с 2001 по 2006 год.
- Фергюсон не работает в «Юнайтед» с 2013 года.
- Руни сейчас выступает в США за «Ди Си Юнайтед».