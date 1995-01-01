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    Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»

    Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о взаимоотношениях с экс-менеджером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

    «Самым захватывающим было то, как Алекс звонил мне в семь утра или раньше всякий раз, когда был взбешен. Он не спрашивал, как у меня дела, а просто кричал.

    Однажды я думал, что он собирается меня убить. Он так и сказал: «Я тебя убью». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать.

    Услышав, что Алекс убьет меня, если я вызову Уэйна Руни, я ответил: «Отстань от меня, что с тобой происходит?» Он продолжал кричать», – рассказал швед.

    • Эрикссон тренировал англичан с 2001 по 2006 год.
    • Фергюсон не работает в «Юнайтед» с 2013 года.
    • Руни сейчас выступает в США за «Ди Си Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33681

      portero 1 час назад

      Я так понимаю, это дружеская беседа и слово убить - для убедительности, а не намериние.

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