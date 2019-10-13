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  • Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»

Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»

13 октября 2019, 15:33
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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о взаимоотношениях с экс-менеджером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Самым захватывающим было то, как Алекс звонил мне в семь утра или раньше всякий раз, когда был взбешен. Он не спрашивал, как у меня дела, а просто кричал.

Однажды я думал, что он собирается меня убить. Он так и сказал: «Я тебя убью». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать.

Услышав, что Алекс убьет меня, если я вызову Уэйна Руни, я ответил: «Отстань от меня, что с тобой происходит?» Он продолжал кричать», – рассказал швед.

  • Эрикссон тренировал англичан с 2001 по 2006 год.
  • Фергюсон не работает в «Юнайтед» с 2013 года.
  • Руни сейчас выступает в США за «Ди Си Юнайтед».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига США. МЛС Англия Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед Руни Уэйн Эрикссон Свен-Горан Фергюсон Алекс
Комментарии (1)
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portero
1570971188
Я так понимаю, это дружеская беседа и слово убить - для убедительности, а не намериние.
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