Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон рассказал о взаимоотношениях с экс-менеджером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Самым захватывающим было то, как Алекс звонил мне в семь утра или раньше всякий раз, когда был взбешен. Он не спрашивал, как у меня дела, а просто кричал.

Однажды я думал, что он собирается меня убить. Он так и сказал: «Я тебя убью». Но я представлял сборную Англии и не имел права отступать.

Услышав, что Алекс убьет меня, если я вызову Уэйна Руни, я ответил: «Отстань от меня, что с тобой происходит?» Он продолжал кричать», – рассказал швед.