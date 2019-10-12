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  • Филипп: «Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «Окей, «Динамо», Москва»

Филипп: «Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «Окей, «Динамо», Москва»

12 октября 2019, 12:23
5

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о принятии решения по переезду в Россию.

«Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «Окей, “Динамо”, Москва». Посмотрел на турнирную таблицу российской лиги последних сезонов. Узнал, что несколько лет назад команда вылетала в первую лигу. Что прошлый сезон тоже получился непростым с точки зрения «борьбы за выживание».

После этого мне позвонил главный тренер «Динамо». Сказал, что ему нравится мой игровой стиль. Я почувствовал, что во мне действительно нуждаются — а это для меня очень важно. Это главная причина, почему я здесь. Сейчас у «Динамо» непростой период, но я очень хочу помочь клубу добиться успеха», – отметил Филипп.

  • Филипп перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» летом этого года.
  • Сумма трансфера составила 20 млн евро.
  • В семи матчах за московский клуб немецкий форвард забил два гола.

Источник: VTB Russia
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан
Комментарии (5)
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Olymp2
1570879968
Окей Занзибар, окей Корея, окей Россия - насрать ему на легендарный клуб, вырастивший наибольшее число чемпионов мира, Европы и олимпиад по всем видам спорта!!!
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Lester84
1570888225
Окей Гугл, что за команда Динамо?)))
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juvseriy
1570889344
- Сколько?!?!!
- я же говорю 4 млн евро в год
- ок, Динамо Москва - только 1 млн из них вернешь - без проблем
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Фан666
1570898302
Динамо Москва? Что за срань? Хорошо платят, Ну и срать тогда сто это еду на год
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