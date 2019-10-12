Филипп: «Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «Окей, «Динамо», Москва»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о принятии решения по переезду в Россию.

«Первая реакция на предложение «Динамо»? Я подумал: «Окей, “Динамо”, Москва». Посмотрел на турнирную таблицу российской лиги последних сезонов. Узнал, что несколько лет назад команда вылетала в первую лигу. Что прошлый сезон тоже получился непростым с точки зрения «борьбы за выживание».

После этого мне позвонил главный тренер «Динамо». Сказал, что ему нравится мой игровой стиль. Я почувствовал, что во мне действительно нуждаются — а это для меня очень важно. Это главная причина, почему я здесь. Сейчас у «Динамо» непростой период, но я очень хочу помочь клубу добиться успеха», – отметил Филипп.