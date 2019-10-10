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    Венгер: «Азар не заменит Роналду в «Реале»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что трансфер Эдена Азара не поможет «Реалу» решить проблемы с результативностью, которые возникли после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.

    «Азар поможет «Реалу», но он точно не заменит Роналду. Он не будет забивать по 50 голов за сезон. Тем не менее Эден – исключительный игрок, создающий моменты для партнеров и иногда завершающий атаки.

    «Реалу» нужен еще один бомбардир, потому что Бензема уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у «Реала» шли бы лучше», – сказал Венгер.

    • «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
    • В активе бельгийца шесть матчей во всех турнирах, один гол и один ассист.
    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1546

      Derzkiy1 20 минут назад

      Таких как Роналду нет в футболе

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