Венгер: «Азар не заменит Роналду в «Реале»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что трансфер Эдена Азара не поможет «Реалу» решить проблемы с результативностью, которые возникли после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.
«Азар поможет «Реалу», но он точно не заменит Роналду. Он не будет забивать по 50 голов за сезон. Тем не менее Эден – исключительный игрок, создающий моменты для партнеров и иногда завершающий атаки.
«Реалу» нужен еще один бомбардир, потому что Бензема уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у «Реала» шли бы лучше», – сказал Венгер.
- «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
- Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
- В активе бельгийца шесть матчей во всех турнирах, один гол и один ассист.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Португалец забил 450 мячей в 438 играх.
Источник: Marca