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Венгер: «Азар не заменит Роналду в «Реале»

10 октября 2019, 21:51
8

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что трансфер Эдена Азара не поможет «Реалу» решить проблемы с результативностью, которые возникли после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.

«Азар поможет «Реалу», но он точно не заменит Роналду. Он не будет забивать по 50 голов за сезон. Тем не менее Эден – исключительный игрок, создающий моменты для партнеров и иногда завершающий атаки.

«Реалу» нужен еще один бомбардир, потому что Бензема уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у «Реала» шли бы лучше», – сказал Венгер.

  • «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
  • Данная сумма за счет бонусов может вырасти еще на 45 миллионов.
  • В активе бельгийца шесть матчей во всех турнирах, один гол и один ассист.
  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Азар Эден Венгер Арсен
Комментарии (8)
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Derzkiy1
1570737105
Таких как Роналду нет в футболе
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кошмарик
1570739343
Арсен знает что говорит.. КриРо долго не найдут замену... если вообще найдут..
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bulldojic
1570742623
кто как бы к нему ни относился, любой здравый человек понимает, что он как мастер велик. я сам не состою в ряду его поклонников, но не признавать его мастерство, нацеленность, способность не только завершать атаки, но и вести команду-верх снобизма и собственной недальновидности. напрасно реал его отпустил и не поддержал, когда насели налоговики. ну раз уж он такой ранимый, блин. ибо потерю такого лидера им заменить некем. в этом ключе я выражался, когда он только ушёл. я предрекал спад команды, тк она лишилась своего мотора.
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DeStar
1570748663
Ну то что азар не бомбардир было давно ясно , поэтому я и не особо ждал его прихода, хотя понимал, что это очень качественный футболист, но скорее всего, он тупо не .. не знаю, не вписывается в реал нынешний. Это я к чему веду, реал привык играть с тремя нападающими, бомбардирами, всегда был роналду который клал голы. бензема который забивал и помогал забивать, и справа игроки менялись, то ди мария. то бэйл, и они, кстати, также были хороши. А главный голеадор ушел, а его пытаются заменить.. игроками другого плана совершенно. Это как , можно купить месси и поставить его в защиту, и толку от него не будет, как и купив азара ждать что он решит проблему реала -отсутствие голов, так что бабки заплатили, проблему не решили. Из действующих и более менее молодых игроков реалу нужен мбаппе, и не потому что он такой распиаренный и все такое, он прекрасно подходит и нужен нынешнему реалу именно сейчас.
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BlackMurder
1570765633
К моему сожалению переписать историю, которую написал Роналду врядли кто сможет, это факт) и никакой Азар не способен заменить его
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Санёк 17
1570768869
И я о том же))))
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Cules2013
1570806970
Сейчас есть только 2 игрока уровня Месси и Роналду - это Неймар и Мбаппе. Первый пустил под откос свою карьеру, так ещё и травмы наслоились поверх этого. Мбаппе - реально сейчас единственный, кто может клепать много голов и быть лидером супер-клуба вроде Реала или Барсы. Купят ли его из ПСЖ и кто - это вопрос. Есть ещё Агуэро или Левандовски, но они уже на излёте своей карьеры. Азар - это не нап, а атакующий ПЗЩ, и всё же уровень его не так уж высок, как кажется, хотя игрок достойный Реала, но согласен с DeStar, что он не вытянет быть лидером в Реале.
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