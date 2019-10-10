Венгер: «Азар не заменит Роналду в «Реале»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что трансфер Эдена Азара не поможет «Реалу» решить проблемы с результативностью, которые возникли после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.

«Азар поможет «Реалу», но он точно не заменит Роналду. Он не будет забивать по 50 голов за сезон. Тем не менее Эден – исключительный игрок, создающий моменты для партнеров и иногда завершающий атаки.

«Реалу» нужен еще один бомбардир, потому что Бензема уже 32 года. Если бы вокруг него были молодые нападающие, то, возможно, дела у «Реала» шли бы лучше», – сказал Венгер.