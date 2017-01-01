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    Блогер Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот цирк, который вы называете спортивным каналом»

    Блогер Илья Варламов раскритиковал позицию генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу исков МВД к оппозиционерам.

    «Тут Тина Канделаки выразила мнение, что иски МВД к оппозиции на 18 миллионов рублей за работу полицейских на акции протеста – это нормально. Ведь нам мало того, что мы из своего кармана оплачиваем работу тех, кто избивает на улицах мирных граждан, а потом сажает их! Нужно еще и премии им обеспечить за счет оппозиции, которая существует на пожертвования тех же мирных граждан.

    Напомню, что Тина Канделаки – генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Телеканал «Матч ТВ» управляется ООО «Национальный спортивный телеканал», который принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», который принадлежит «Газпромбанку», который принадлежит «Газпрому» (в том числе через «Газфонд»), который более чем на 50% принадлежит государству.

    Более того, «Матч ТВ» регулярно получает от государства субсидии и другие ништяки. В 2017 году он разделил с пятью другими каналами «первого цифрового мультиплекса» 9,3 миллиарда рублей, в 2018-м – 8,9 миллиарда, в 2019-м – 7,1 миллиарда, в 2020-м – 7,4 миллиарда, затем 7,3 миллиарда в год.

    Да только на трансляцию Универсиады в Красноярске Медведев выписал «Матч ТВ» почти миллиард! Так вот, если Тина недоумевает, почему это бюджетные деньги должны тратиться на сверхурочные для несчастных силовиков, у меня встречный вопрос.

    Почему я должен оплачивать из своего кармана работу практически государственного, но топорно маскируемого под частный телеканала «Матч ТВ», если я его не смотрю и не собираюсь?

    Кстати, у нас шестая часть бюджета (более 3 триллионов рублей) засекречена. Во всяких НИИ сидят люди, которые разрабатывают новые средства разгона митингов, а в свободное время – подводных такс.

    Так что у государства деньги есть. Их хватит не только на *** [сучий] цирк, который вы называете спортивным телеканалом, но и на стимуляцию полицейских и росгвардейцев, чтобы те не уставали ***[бить] людей дубинками», – написал Варламов на своем сайте.

    • Ранее Канделаки заявила, что не видит ничего странного в подаче иска МВД о возмещении расходов полиции на обеспечение безопасности во время несогласованных акций к Алексею Навальному и другим оппозиционерам.

    Источник: сайт Ильи Варламова

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2021

      кошмарик 9 минут назад

      жесть... уже кучерявого на бомбардире цитируют.. вот уж это точно жесть жесточайшая

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      Рейтинг: +11903

      bset 19 минут назад

      С каждым годом все больше живу в предвкушении, что, когда власть наконец поменяется, всех этих продажных журналистов разгонят. Это надо додуматься поддержать иски к оппозиции. Уже сейчас силовики начинают понимать, что те, ради кого они людей избивают, также и их кидают - не платят зарплаты, премиальные, гоняют по сверхурочным, оставляют без пенсии. Дальше это и до Канделаки докатится, когда одно неосторожное слово в адрес жирного чиновника и она уже без работы сидит. Вот тогда запает. Со временем это каснется всех подлизывающих власти.

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      Рейтинг: +562

      SaveAS 1 час назад

      Интересно, за ним уже выехал ОМОН? такие вещи в слух говорит)

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      Рейтинг: +8684

      DeStar > SaveAS 31 минуту назад

      ОМОН не выедет ,он популярная личность , государству обернется хуже , а вот прикрыть лавочку другими способами, налоги, подкинуть что нибудь, вальнуть, подставить, так проще) нельзя журналистов сажать за высказывания) люди не поймут, причем не свои - россияне, на них пох, не поймут важные люди других стран))

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