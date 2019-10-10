Блогер Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот цирк, который вы называете спортивным каналом»

Блогер Илья Варламов раскритиковал позицию генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу исков МВД к оппозиционерам.

«Тут Тина Канделаки выразила мнение, что иски МВД к оппозиции на 18 миллионов рублей за работу полицейских на акции протеста – это нормально. Ведь нам мало того, что мы из своего кармана оплачиваем работу тех, кто избивает на улицах мирных граждан, а потом сажает их! Нужно еще и премии им обеспечить за счет оппозиции, которая существует на пожертвования тех же мирных граждан.

Напомню, что Тина Канделаки – генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Телеканал «Матч ТВ» управляется ООО «Национальный спортивный телеканал», который принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», который принадлежит «Газпромбанку», который принадлежит «Газпрому» (в том числе через «Газфонд»), который более чем на 50% принадлежит государству.

Более того, «Матч ТВ» регулярно получает от государства субсидии и другие ништяки. В 2017 году он разделил с пятью другими каналами «первого цифрового мультиплекса» 9,3 миллиарда рублей, в 2018-м – 8,9 миллиарда, в 2019-м – 7,1 миллиарда, в 2020-м – 7,4 миллиарда, затем 7,3 миллиарда в год.

Да только на трансляцию Универсиады в Красноярске Медведев выписал «Матч ТВ» почти миллиард! Так вот, если Тина недоумевает, почему это бюджетные деньги должны тратиться на сверхурочные для несчастных силовиков, у меня встречный вопрос.

Почему я должен оплачивать из своего кармана работу практически государственного, но топорно маскируемого под частный телеканала «Матч ТВ», если я его не смотрю и не собираюсь?

Кстати, у нас шестая часть бюджета (более 3 триллионов рублей) засекречена. Во всяких НИИ сидят люди, которые разрабатывают новые средства разгона митингов, а в свободное время – подводных такс.

Так что у государства деньги есть. Их хватит не только на *** [сучий] цирк, который вы называете спортивным телеканалом, но и на стимуляцию полицейских и росгвардейцев, чтобы те не уставали ***[бить] людей дубинками», – написал Варламов на своем сайте.