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  • Блогер Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот цирк, который вы называете спортивным каналом»

Блогер Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот цирк, который вы называете спортивным каналом»

10 октября 2019, 14:42
25

Блогер Илья Варламов раскритиковал позицию генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу исков МВД к оппозиционерам.

«Тут Тина Канделаки выразила мнение, что иски МВД к оппозиции на 18 миллионов рублей за работу полицейских на акции протеста – это нормально. Ведь нам мало того, что мы из своего кармана оплачиваем работу тех, кто избивает на улицах мирных граждан, а потом сажает их! Нужно еще и премии им обеспечить за счет оппозиции, которая существует на пожертвования тех же мирных граждан.

Напомню, что Тина Канделаки – генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Телеканал «Матч ТВ» управляется ООО «Национальный спортивный телеканал», который принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», который принадлежит «Газпромбанку», который принадлежит «Газпрому» (в том числе через «Газфонд»), который более чем на 50% принадлежит государству.

Более того, «Матч ТВ» регулярно получает от государства субсидии и другие ништяки. В 2017 году он разделил с пятью другими каналами «первого цифрового мультиплекса» 9,3 миллиарда рублей, в 2018-м – 8,9 миллиарда, в 2019-м – 7,1 миллиарда, в 2020-м – 7,4 миллиарда, затем 7,3 миллиарда в год.

Да только на трансляцию Универсиады в Красноярске Медведев выписал «Матч ТВ» почти миллиард! Так вот, если Тина недоумевает, почему это бюджетные деньги должны тратиться на сверхурочные для несчастных силовиков, у меня встречный вопрос.

Почему я должен оплачивать из своего кармана работу практически государственного, но топорно маскируемого под частный телеканала «Матч ТВ», если я его не смотрю и не собираюсь?

Кстати, у нас шестая часть бюджета (более 3 триллионов рублей) засекречена. Во всяких НИИ сидят люди, которые разрабатывают новые средства разгона митингов, а в свободное время – подводных такс.

Так что у государства деньги есть. Их хватит не только на *** [сучий] цирк, который вы называете спортивным телеканалом, но и на стимуляцию полицейских и росгвардейцев, чтобы те не уставали ***[бить] людей дубинками», – написал Варламов на своем сайте.

  • Ранее Канделаки заявила, что не видит ничего странного в подаче иска МВД о возмещении расходов полиции на обеспечение безопасности во время несогласованных акций к Алексею Навальному и другим оппозиционерам.

Источник: сайт Ильи Варламова
Россия. Премьер-лига Россия Канделаки Тина
Комментарии (25)
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SaveAS
1570708445
Интересно, за ним уже выехал ОМОН? такие вещи в слух говорит)
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bset
1570711451
С каждым годом все больше живу в предвкушении, что, когда власть наконец поменяется, всех этих продажных журналистов разгонят. Это надо додуматься поддержать иски к оппозиции. Уже сейчас силовики начинают понимать, что те, ради кого они людей избивают, также и их кидают - не платят зарплаты, премиальные, гоняют по сверхурочным, оставляют без пенсии. Дальше это и до Канделаки докатится, когда одно неосторожное слово в адрес жирного чиновника и она уже без работы сидит. Вот тогда запает. Со временем это каснется всех подлизывающих власти.
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кошмарик
1570712054
жесть... уже кучерявого на бомбардире цитируют.. вот уж это точно жесть жесточайшая
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3a zenit
1570713349
правильно он дудит про матч,хотя не по нраву он мне.Нахер я плачу 300 рублей чтоб смотреть сраное ассорти ЛЧ и ЛЕ,когда мне обещали все матчи наших на этом канале.Не отключаю потому-что Зенит надо как-то нормально смотреть.Щюки!
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ivany4
1570713809
У блогеров любимое занятие валить все в одну кучу, и при этом получать удовольствие, если его где-то засветят. Давай те обсудим заодно Бомбардир. Я прихожу читать новости о спорте, футболе, а вынужден читать всевозможные слухи-перепечатки и прочую ахинею не имеющую отношению к спорту.
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Чец
1570717095
Высказал все правильно, только ничего это не даст. Все всЁ понимают, но никто ничего сделать не сможет.
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Axe111
1570718664
Так и есть и так и будет,к большому сожалению
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батог
1570719960
Бомбардир, а где в этой статье про футбол ? Пусть Варламов популярность зарабатывает на своем сайте !
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Александр52
1570722389
Давно смотрю футбол через НТВ плюс. Теперь у них своего футбола нет, а покупают у Матч ТВ. С сентября соскочили от них матчи английской лиги, а тариф не изменился, точнее не уменьшился. Вопрос ко всем: Что нам всем делать в этом случае ? На интернет прошу не намекать. Варламов прав, государственный канал должен был позаботиться о людях.
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