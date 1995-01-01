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    Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Верю, что футбол способен окончательно примирить страны»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин заявил, что ему бы хотелось увидеть матч между сборными России и Украины на Евро-2020.

    «Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещe. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

    Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.

    И тогда к этому все отнесутся страшно серьeзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдeт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всe испортить», – сказал Уткин.

    • При жеребьевках УЕФА разводит сборные России и Украины, а также клубы двух стран в еврокубках.
    • Причиной послужило ухудшение политических отношений между двумя государствами в 2014 году.
    • По словам президента УЕФА Александра Чеферина, сборные России и Украины смогут сыграть друг с другом в полуфинале или финале Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +101

      Волховский 44 минуты назад

      Русские и украинцы будут сближаться и без матча. На госуровне это будет, если для начала наши политики и СМИ прекратят антиукраинскую пропаганду.

      0
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      Рейтинг: +20897

      gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Для примирения должны сыграть в футбол другие команды: администрации президентов РФ и Украины.

      0
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      Рейтинг: +4404

      subbotaspartak > gol_kak_sokol 20 минут назад

      В Донецке: Шахтёр-Динамо.
      Вот этим курсом прямо.

      0
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      Рейтинг: +201

      Alex-96 1 час назад

      Не смотрю первый канал и россию-2, поэтому ненависти к украинскому народу не испытываю. Двум странам пора отношения налаживать. На вражде только долбаные политики с обеих сторон политический капитал наживают, а простые люди страдают.

      2
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      Рейтинг: +496

      Я - легенда 1 час назад

      Василия бросало из стороны в сторону, как машину на большой скорости на льду. То в перепалку с Тинатин Гивиевной, то к красномордым обезьянам, то в сторону политики.

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      Рейтинг: +5257

      Агасфер 2 часа назад

      Пустозвонство.Это невозможно по двум причинам :Игровым и политическим. Во-первых,это не их уровень-финал ЧЕ,а,во-вторых,это возможно,если вдруг Россия и Украина войдут в новое государственное образование-"Конфедерация республик бывшего СССР",во что невозможно поверить ещё больше,чем в исключение.
      Вася собирается съездить на Украину,вот и всё,здесь его финансовая "Фуэнте Авехуна" иссяк...

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