Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Верю, что футбол способен окончательно примирить страны»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин заявил, что ему бы хотелось увидеть матч между сборными России и Украины на Евро-2020.

«Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещe. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.

И тогда к этому все отнесутся страшно серьeзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдeт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всe испортить», – сказал Уткин.