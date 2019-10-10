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  • Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Верю, что футбол способен окончательно примирить страны»

Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Верю, что футбол способен окончательно примирить страны»

10 октября 2019, 10:56
17

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин заявил, что ему бы хотелось увидеть матч между сборными России и Украины на Евро-2020.

«Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещe. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.

И тогда к этому все отнесутся страшно серьeзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдeт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всe испортить», – сказал Уткин.

  • При жеребьевках УЕФА разводит сборные России и Украины, а также клубы двух стран в еврокубках.
  • Причиной послужило ухудшение политических отношений между двумя государствами в 2014 году.
  • По словам президента УЕФА Александра Чеферина, сборные России и Украины смогут сыграть друг с другом в полуфинале или финале Евро-2020.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Уткин Василий
Комментарии (17)
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Агасфер
1570694970
Пустозвонство.Это невозможно по двум причинам :Игровым и политическим. Во-первых,это не их уровень-финал ЧЕ,а,во-вторых,это возможно,если вдруг Россия и Украина войдут в новое государственное образование-"Конфедерация республик бывшего СССР",во что невозможно поверить ещё больше,чем в исключение. Вася собирается съездить на Украину,вот и всё,здесь его финансовая "Фуэнте Авехуна" иссяк...
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Alex-96
1570696731
Не смотрю первый канал и россию-2, поэтому ненависти к украинскому народу не испытываю. Двум странам пора отношения налаживать. На вражде только долбаные политики с обеих сторон политический капитал наживают, а простые люди страдают.
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Волховский
1570700213
Русские и украинцы будут сближаться и без матча. На госуровне это будет, если для начала наши политики и СМИ прекратят антиукраинскую пропаганду.
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Мост
1570702995
Ну,для начала надо Васе с Тиной примириться,а там глядишь и наши страны пример возьмут с вас.
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Давид59
1570703427
Вася вроде бы дело говорит. Но лично для меня это полная чушь. С Украиной враждуют только пропаг.андоны и поддавшееся на их пропаганду стадо. У нормальных людей никогда не было вражды ни к Украине ни к украинцам.Так что мириться некому и не с кем
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moskowcity-petrv
1570704373
Дятел ты уткин
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moskowcity-petrv
1570704421
Нормальный народ Украины и не ругался с Россией
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momwig_
1570706462
Кто-то и сейчас не во вражде, а тех. кто да - уж точно не примирит футбол.
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VVadic
1570706753
Мы с ними не ругались. Лишь с малой долей нациков и предателями в руководстве незалежной.
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Олег1204
1570707439
Ну как русские города перестанут обстреливать, можно мерится
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