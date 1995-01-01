Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Верю, что футбол способен окончательно примирить страны»

Русские и украинцы будут сближаться и без матча. На госуровне это будет, если для начала наши политики и СМИ прекратят антиукраинскую пропаганду.
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин заявил, что ему бы хотелось увидеть матч между сборными России и Украины на Евро-2020.
«Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещe. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.
Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится.
И тогда к этому все отнесутся страшно серьeзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдeт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всe испортить», – сказал Уткин.
- При жеребьевках УЕФА разводит сборные России и Украины, а также клубы двух стран в еврокубках.
- Причиной послужило ухудшение политических отношений между двумя государствами в 2014 году.
- По словам президента УЕФА Александра Чеферина, сборные России и Украины смогут сыграть друг с другом в полуфинале или финале Евро-2020.