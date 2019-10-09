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    Чеферин: «Россия и Украина сыграют вместе, если выйдут в полуфинал Евро-2020»

    Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом в ближайшее время.

    «Почему УЕФА при жеребьевках разводит Россию и Украину? Безопасность для нас – это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.

    История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне«, – заявил Чеферин.

    • При жеребьевках УЕФА разводит сборные России и Украины, а также клубы двух стран в еврокубках.
    • Причиной послужило ухудшение политических отношений между двумя государствами в 2014 году.
    • В последний раз российский и украинские клубы играли друг с другом в сезоне-2011/12.
    • Тогда «Шахтер» и «Зенит» попали в одну группу Лиги чемпионов. Петербуржцы заняли второе место (9 очков), дончане – последнее (5).

    Источник: «РИА Новости»

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    09.10.2019 23:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Lilipyt 34 минуты назад

      Ну и сказанул: "Россия и Украина сыграют на Евро 2020 если выйдут в полуфинал или финал. До этого еще дойти надо. В полуфинале еще можно развести. Но в финальной стадии мы с украинцами будем дружно сидеть перед телевизором наслаждаясь футболом. (Очередной бред начали говорить про финал. Кто-то звезду поймал и глазки сверкают ярче звезд.)

      0
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      Рейтинг: +1362

      VGreen > Lilipyt 21 минуту назад

      ты вроде не заметил ключевое слово ЕСЛИ.

      0
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      Рейтинг: +11891

      bset 40 минут назад

      Было бы здорово сыграть с украинцами. Главное, чтоб как в 1999 не повторилось)

      2
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      Рейтинг: +214

      Drapik 1 час назад

      Кипр и Турция попадали в одну группу?

      0
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