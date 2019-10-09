Чеферин: «Россия и Украина сыграют вместе, если выйдут в полуфинал Евро-2020»

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом в ближайшее время.

«Почему УЕФА при жеребьевках разводит Россию и Украину? Безопасность для нас – это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.

История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне«, – заявил Чеферин.