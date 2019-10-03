Дмитрий Комбаров: «Какой совет дал бы 22-летнему себе? Меньше времени тратить на походы в клубы»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сказал, что можно посоветовать молодым игрокам.

– Какой совет 32-летний Дмитрий Комбаров дал бы 22-летнему?

– Меньше трать времени на походы в клубы или рестораны, лучше восстанавливайся. С другой стороны, если концентрироваться только на работе, можно замкнуться в себе, начать комплексовать и перегореть.

Возможно, следуя таким советам, я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас. Так что никаких советов бы не давал, – сказал Комбаров в интервью «Большому спорту».

Комбаров также рассказал, почему принял решение покинуть «Спартак».