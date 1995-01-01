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    Дмитрий Комбаров: «Какой совет дал бы 22-летнему себе? Меньше времени тратить на походы в клубы»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сказал, что можно посоветовать молодым игрокам.

    – Какой совет 32-летний Дмитрий Комбаров дал бы 22-летнему?

    – Меньше трать времени на походы в клубы или рестораны, лучше восстанавливайся. С другой стороны, если концентрироваться только на работе, можно замкнуться в себе, начать комплексовать и перегореть.

    Возможно, следуя таким советам, я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас. Так что никаких советов бы не давал, – сказал Комбаров в интервью «Большому спорту».

    Комбаров также рассказал, почему принял решение покинуть «Спартак».

    • В июне 32-летний игрок расторг контракт со «Спартаком» и спустя некоторое время присоединился к «Крыльям Советов».
    • В составе столичной команды футболист провел 274 матча, забил 27 голов, сделал 44 результативные передачи, завоевал чемпионство и выиграл Суперкубок России.

    Источник: «Большой спорт»

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