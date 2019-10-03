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  • Дмитрий Комбаров: «Какой совет дал бы 22-летнему себе? Меньше времени тратить на походы в клубы»

Дмитрий Комбаров: «Какой совет дал бы 22-летнему себе? Меньше времени тратить на походы в клубы»

3 октября 2019, 17:41
5

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сказал, что можно посоветовать молодым игрокам.

– Какой совет 32-летний Дмитрий Комбаров дал бы 22-летнему?

– Меньше трать времени на походы в клубы или рестораны, лучше восстанавливайся. С другой стороны, если концентрироваться только на работе, можно замкнуться в себе, начать комплексовать и перегореть.

Возможно, следуя таким советам, я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас. Так что никаких советов бы не давал, – сказал Комбаров в интервью «Большому спорту».

Комбаров также рассказал, почему принял решение покинуть «Спартак».

  • В июне 32-летний игрок расторг контракт со «Спартаком» и спустя некоторое время присоединился к «Крыльям Советов».
  • В составе столичной команды футболист провел 274 матча, забил 27 голов, сделал 44 результативные передачи, завоевал чемпионство и выиграл Суперкубок России.

Источник: «Большой спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (5)
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vka1970
1570117166
Удачи Дима на новом поприще.
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piligrim1986
1570117243
этот совет актуален и по сей день
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Muhametshin
1570127955
Вот и вскрылась вся подноготная сущность наших футболёров
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momwig_
1570168782
"не стал бы тем человеком... так что советов не давал бы" Сказал так, будто он не человек, а золото. Лучше бы надавать, да побольше. А уже потом - советов. Жаль, время не вернуть назад.
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vladimir63
1570199378
не прошло и года как до него дошло что надо было в футбол играть !
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