Комбаров: «Одна из причин ухода из «Спартака» – курс клуба на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему принял решение покинуть «Спартак».

«Не было ли мысли побеседовать с Кононовым, когда он сделал ставку на другого игрока? Не считаю, что игрок должен заниматься подобными вещами. На некоторые позиции претендуют по три-четыре человека.

Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых – курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.

Что касается решения Черчесова не брать меня на чемпионат мира, это его выбор. Наверное, результат сборной России показывает, что главный тренер все сделал правильно. Мои переживания и эмоции в данном случае вторичны», – приводит слова Комбарова «Большой спорт».