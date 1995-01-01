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    Комбаров: «Одна из причин ухода из «Спартака» – курс клуба на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему принял решение покинуть «Спартак».

    «Не было ли мысли побеседовать с Кононовым, когда он сделал ставку на другого игрока? Не считаю, что игрок должен заниматься подобными вещами. На некоторые позиции претендуют по три-четыре человека.

    Выбор пал не на меня по ряду причин, одна из которых – курс «Спартака» на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить. Попросился в аренду, но оказалось, что за год до окончания контракта уйти туда нельзя: надо или расторгать соглашение, или отрабатывать до конца. Я выбрал первый вариант.

    Что касается решения Черчесова не брать меня на чемпионат мира, это его выбор. Наверное, результат сборной России показывает, что главный тренер все сделал правильно. Мои переживания и эмоции в данном случае вторичны», – приводит слова Комбарова «Большой спорт».

    • В июне 32-летний игрок расторг контракт с москвичами и спустя некоторое время присоединился к «Крыльям Советов».
    • Комбаров перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2010 году.
    • В составе столичной команды футболист провел 274 матча, забил 27 голов, сделал 44 результативные передачи, завоевал чемпионство и выиграл Суперкубок России.

    Источник: «Большой спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      NEONFOL 13 минут назад

      вчистую проиграл борьбу айртону, вот и вся любовь, а то омоложение)))

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      Рейтинг: +4026

      Lester84 21 минуту назад

      Ага, особенно омолодились продлив контракт с 35-летним Ещенко, и подписав Шюррле, которому скоро 29. Хорош заливать, Димон. В сборную тебя не вызывают по тем же причинам, по которым попросили из Спартака. А именно из-за уровня игры

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