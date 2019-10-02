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    «Спартак» назначил исполнительным директором топ-менеджера Universal Music

    «Спартак» объявил о назначении Максима Власова исполнительным директором клуба.

    «36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса. Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ», – сообщается на сайте «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1125

      Boeung777 6 минут назад

      Осталось купить вместо футболистов осла, козла, мартышку и косолапого мишку из басни квартет. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. В нашем случае, в "танцоры".

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      Рейтинг: +169

      Ссппааррттаакк 21 минуту назад

      Ну наконец - таки дождались. Теперь у нас попрет.

      1
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      Рейтинг: +1453

      Борат 25 минут назад

      Серьёзная заявка на чемпионство!!!

      1
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      Рейтинг: +19

      Dimk0 26 минут назад

      Помирать так с музыкой))

      3
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      Рейтинг: +6045

      piligrim1986 31 минуту назад

      хер на хер сменили

      0
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      Рейтинг: +66

      Aviator 34 минуты назад

      А тренером Бари Алисова?

      2
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      Рейтинг: +20347

      oyabun 41 минуту назад

      Интересно, чего он в Спартаке "исполнять" будет?

      1
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      Рейтинг: +276

      СвинкаСправедливости > oyabun 35 минут назад

      Танцы горцев!

      0
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      Рейтинг: +3419

      paracetamol 55 минут назад

      На барабане будет учить играть.

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      Рейтинг: +2741

      мы_не_рабы 59 минут назад

      Думал, что "круче" Матч ТВ с его ребятами из "Камеди Клаб" и "Домашнего" уже не будет. Ан нет. Ну что ж, будем танцевать под мультики. Веселуха продолжается.

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      Рейтинг: +1256

      Дедуктор 1 час назад

      Н-да. Наглядное подтверждение концепции. Что Спартак давно перестал быть народной командой. Пир во время чумы. Это что угодно, только не народная команда. Бизнес-проект, попсовая игрушка Федуна. "Старушечий дом" ветеранов ... миллионэров со своиим Альхеном, как положено . Клика, в конце концов.
      Ну, да ладно. Свято место пусто не бывает. Ростов становится реально народной командой. Успехов ему.

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      Рейтинг: +20347

      oyabun > Дедуктор 41 минуту назад

      Почему именно Ростов, а не Краснодар, например?

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