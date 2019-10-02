«Спартак» назначил исполнительным директором топ-менеджера Universal Music

«Спартак» объявил о назначении Максима Власова исполнительным директором клуба.

«36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса. Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ», – сообщается на сайте «Спартака».