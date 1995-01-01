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    Дюков: «Если мы хотим видеть улучшение работы судей, то нам нужна система VAR»

    Президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что необходимы системные изменения в судейской системе.

    «Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать.

    Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения», – сказал Дюков.

    По его словам, глава департамента судейства Александр Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда в союзе проанализируют промежуточные результаты.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      sachsen-leipzig 1 час назад

      Я лично за конечно.
      Но, даже я смогу судить матчи с ВАР

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