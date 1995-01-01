Дюков: «Если мы хотим видеть улучшение работы судей, то нам нужна система VAR»

Я лично за конечно.
Но, даже я смогу судить матчи с ВАР
Президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что необходимы системные изменения в судейской системе.
«Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать.
Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения», – сказал Дюков.
По его словам, глава департамента судейства Александр Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда в союзе проанализируют промежуточные результаты.
- Сообщалось, что на исполкоме РФС владелец «Спартака» Леонид Федун предложил проводить проверки судей на полиграфе.
- Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома жестко раскритиковал Егорова.