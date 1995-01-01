Дюков: «Если мы хотим видеть улучшение работы судей, то нам нужна система VAR»

Президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что необходимы системные изменения в судейской системе.

«Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать.

Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения», – сказал Дюков.

По его словам, глава департамента судейства Александр Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда в союзе проанализируют промежуточные результаты.