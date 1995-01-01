ФИФА готова инвестировать 5 миллионов в детский спорт во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, сколько президент ФИФА Джанни Инфантино готов инвестировать в детский спорт во Владивостоке.

В среду руководитель Международной федерации футбола встретился с президентом России Владимиром Путиным .

. Инфантино рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

«Полностью поддерживаю идею Инфантино. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея – сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным.

По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 миллионов долларов. Поэтому его приезд – это знаменательное событие», – сказал Кожемяко.

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