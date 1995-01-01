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    ФИФА готова инвестировать 5 миллионов в детский спорт во Владивостоке

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, сколько президент ФИФА Джанни Инфантино готов инвестировать в детский спорт во Владивостоке.

    • В среду руководитель Международной федерации футбола встретился с президентом России Владимиром Путиным.
    • Инфантино рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

    «Полностью поддерживаю идею Инфантино. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея – сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным.

    По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 миллионов долларов. Поэтому его приезд – это знаменательное событие», – сказал Кожемяко.

    Дюков: «Школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1269

      general.lizyukov 21 минуту назад

      Главное, чтобы ФИФА своих аудиторов не забыла прислать.

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      Рейтинг: +6803

      ufos73 32 минуты назад

      ПФС готов спилить 4 из 5...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1419

      Фанат Рубина 57 минут назад

      В среду руководитель Международной федерации футбола встретился с президентом России Владимиром Путиным.

      если оно тут замешано то будет главный распил этих денег..
      и они пойдут на новую дачу путина или новые машины его семье и подарки...
      вор и коррупционер! СКАЖЕМ НЕТ ЕДИНОЙ РОССИИ. Пойдем на ВЫБОРЫ 8 сентября! ДАДИМ им ВСЕМ ПРОСРАТЬСЯ!
      Всперд переходите на сайт УМНОГО ГОЛОСОВАНИЯ! ЗА НАМИ ПРАВДА!

      2
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      Рейтинг: +38

      Олег1204 > Фанат Рубина 41 минуту назад

      Как раз строго на оборот, им нужна явка, если не ходить на выборы вообще, то вся их легитимность падает.

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      Рейтинг: +500

      Санёк 17 1 час назад

      100000000 рублей в Монголию есть,а родному городу ФИФА инвестировать будет, чиновники теперь грабить будут инвесторов, чиновники знает кого и как бабосы грабить,это Россия детка

      1
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      Рейтинг: +38

      Олег1204 1 час назад

      В итоге деньги так и не дойдут, в этой стране по другому ни как.

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      Рейтинг: +42

      -DangerFoX- 1 час назад

      все просто! Газпром спонсор ФИФА!

      0
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      Рейтинг: +1288

      den161 2 часа назад

      даешь луч-энергию в финале ЛЧ!!! ))

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      Рейтинг: +487

      xrrrx 2 часа назад

      сами не могут, в ФИФА помогут... стыдно ((

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