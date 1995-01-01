Дюков: «Школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА»

Президент РФС Александр Дюков раскрыл подробности проекта открытия футбольной школы во Владивостоке.

В среду президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом России Владимиром Путиным .

встретился с президентом России . Руководитель Международной федерации футбола рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

«Школа – совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний Восток – большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой.

Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно», – сказал Дюков.