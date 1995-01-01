Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Дюков: «Школа во Владивостоке – совместный проект РФС и ФИФА»

    Президент РФС Александр Дюков раскрыл подробности проекта открытия футбольной школы во Владивостоке.

    • В среду президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом России Владимиром Путиным.
    • Руководитель Международной федерации футбола рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

    «Школа – совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний Восток – большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой.

    Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно», – сказал Дюков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru