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    «Это Джанни Инфантино, наш хороший друг». Президент ФИФА предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    Путин и Инфантино пообщались на немецком языке. Президент ФИФА рассказал Путину о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

    «Предлагает сделать здесь футбольную школу», – перевел президент слова Инфантино своему помощнику Игорю Левитину.

    Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к Путину, российский президент представил ему президента ФИФА. «Хочу вам представить, это президент ФИФА Джанни Инфантино, наш хороший друг. Мы проводили в 2018 году чемпионат мира по футболу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    • В мае Путин в Кремле наградил Инфантино орденом Дружбы.
    • В июне Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года.
    • Швейцарец возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. До этого функционер с 2009 года работал на посту генерального секретаря УЕФА.

    Источник: Р-Спорт

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