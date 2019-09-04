«Это Джанни Инфантино, наш хороший друг». Президент ФИФА предложил Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Путин и Инфантино пообщались на немецком языке. Президент ФИФА рассказал Путину о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.
«Предлагает сделать здесь футбольную школу», – перевел президент слова Инфантино своему помощнику Игорю Левитину.
Когда премьер-министр Индии Нарендра Моди присоединился к Путину, российский президент представил ему президента ФИФА. «Хочу вам представить, это президент ФИФА Джанни Инфантино, наш хороший друг. Мы проводили в 2018 году чемпионат мира по футболу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
- В мае Путин в Кремле наградил Инфантино орденом Дружбы.
- В июне Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года.
- Швейцарец возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. До этого функционер с 2009 года работал на посту генерального секретаря УЕФА.
twit text
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 4, 2019