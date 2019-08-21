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    «Спартак» сообщил об уходе коммерческого директора Атаманенко

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко покидает клуб. Однако он останется в организации до конца сентября в качестве консультанта.

    «Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели 5 интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом.

    Искренне желаю «Спартаку» множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!» – сказал Атаманенко.

    • За время работы функционера фанаты неоднократно вывешивали баннеры с критикой коммерческого отдела.
    • До «Спартака» Атаманенко работал генеральным директором «Донбасс-Арены».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    21.08.2019 17:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 августа 2019, 18:30

      Что это б_л_я_т_ь за люди? Где они сидели и чем занимались...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 21 августа 2019, 17:59

      Судя по фамилии - к Коням пошёл

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 августа 2019, 17:48

      Цорн все таки не так уж и плох... Долго немцем был наверно )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:37

      Зачищают спартачок! Вот только кто придет на смену?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Спартач80 21 августа 2019, 21:22

      А ты видел, чтобы когда-то стало лучше?

      0
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