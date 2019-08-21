«Спартак» сообщил об уходе коммерческого директора Атаманенко

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко покидает клуб. Однако он останется в организации до конца сентября в качестве консультанта.

«Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели 5 интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом.

Искренне желаю «Спартаку» множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!» – сказал Атаманенко.