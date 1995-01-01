Главные новости дня. Пепе перешел в «Арсенал», Ларссон проходит медосмотр в Москве

«Милан» объявил о переходе Леау из «Лилля».

Гилерме: «Если услышу расистские выкрики с трибун, не обижусь. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна».

«Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком».

Marca: Неймар больше не будет играть за «ПСЖ». Клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа.

«Арсенал» объявил о трансфере Пепе за рекордную сумму.

Червиченко: «Спартак» интересовался Серхио Рамосом».

Появилось новое видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом».

Kicker: Сане решил перейти в «Баварию».

Оскар уже два с половиной года играет в Китае. Надоело, хочет вернуться в Европу