Что с ним происходило все это время?

После двух с половиной лет в Китае Оскар захотел вернуться в европейский футбол. Бразилец сказал, что уже разговаривал с двумя командами из Милана, и что хочет играть в Италии.

Помните его? Когда-то Оскар играл за «Челси», побеждал в АПЛ и Лиге Европы, был основным в сборной и одним из главных талантов поколения.

twit text — SBS – The World Game (@TheWorldGame) July 27, 2019

В «Челси» у него все было хорошо до прихода Антонио Конте. Оскар стилистически не подошел новому тренеру не вписался в новую схему команды. До этого бразилец всегда играл под нападающим, был освобожден от силовой борьбы и работы без мяча. Конте же требовал от Оскара интенсивности и большого оборонительного объема.

К зиме стало понятно, что бразильцу нет места в «Челси» – он практически не играл. На Оскара претендовали европейские топ-клубы, но он выбрал Китай:

«Когда я вел переговоры с «Шанхаем», параллельно я общался с европейскими клубами. Среди них был «Атлетико», они очень меня хотели, и я почти туда перешел. Мне нравился и сам клуб, и тот контракт, что они мне тогда предлагали.

Также мной интересовались «Ювентус», «Интер», «Милан»... У меня были варианты. Но я предпочел перейти в «Шанхай».

Когда Оскар все-таки переехал в Китай, он наговорил кучу сомнительных вещей про свои амбиции и уровень китайского чемпионата:

«Не считаю, что для меня это шаг назад. В Китае создают большой проект. В будущем китайская лига станет одной из лучших в мире. Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не из-за денег, а ради хороших клубов. Так же и в Китае. Этот чемпионат должен стать одним из сильнейших в мире. Подписание контракта не заняло много времени, так как это была хорошая сделка для всех сторон.

Любой игрок или человек хочет зарабатывать как можно больше денег, чтобы помочь своей семье. Я вырос в бедной семье, у нас ничего не было. Не думаю, что попадание в национальную команду будет проблемой. Если я буду играть хорошо, то получу вызов в сборную Бразилии».

После переезда в Китай Оскара ни разу не вызвали в сборную. Перед чемпионатом мира он рассказал о своем отношении к этому: «Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь о своем будущем и будущем моей семьи. Я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как я играл на чемпионате мира».

Переехав в Китай, Оскар вошел в число ста самых богатых спортсменов мира. А по версии журнала France Football занял 15-е место в рейтинге футболистов с самыми высокими зарплатами в сезоне-2018/19. Футболист на тот момент зарабатывал около 24,3 миллиона евро в год.

Сейчас доходы Оскара остаются прежними. В перерасчете на рубли бразилец зарабатывает 35 миллионов рублей в неделю.

Ну и как, играет на эти деньги?

«Гуанчжоу Эвергранд» был чемпионом Китая семь лет подряд. Когда Оскар переходил в «Шанхай СИПГ», команда уже была одним из лидеров чемпионата, но чемпионскую борьбу «Гуанчжоу» навязывала до этого лишь однажды.

В первом сезоне 2017-го Оскар сыграл в 22-х матчах китайской лиги (3 гола, 12 ассистов). «Шанхай» занял второе место, отстав на шесь очков от вечного лидера.

Во втором сезоне Оскара команда завоевала чемпионство – впервые в истории клуба. Бразилец сыграл в 29-ти матчах (12 голов, 22 ассиста) и побил рекорд чемпионата по количеству голевых передач в одном сезоне. Чемпионами в составе «Шанхая» также стали Халк, Элкесон и Одил Ахмедов.

В Китае Оскара называют редким легионером, который отыгрывает свою зарплату и добросовестно выполняет работу. Популярность бразильца в Китае в определенный момент стала настолько бешеной, что молодой футболист китайской лиги Чжан Юаньшу изменил имя на Оскар, в честь своего кумира.

Сейчас «Шанхай СПИГ» идет на втором месте в таблице, отставая от «Гуанчжоу» на четыре очка. У Оскара в 19 матчах чемпионата 18 голевых действий (6+12).

Был неприятный эпизод

В первом сезоне в Китае Оскара дисквалифицировали на восемь матчей. За то, что бразилец во время матча спровоцировал массовую драку. Оскар психанул и два раза сильно и специально пробил в игроков соперника мячом.

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Оскару всего 27 лет – пиковый возраст для футболиста. Неудивительно, что он хочет перейти в Серию А. Это тот чемпионат, где его любимая позиция «десятки» под нападающим ещe жива. Вот только странно, что он говорит о переговорах с миланскими клубами. «Милану» вряд ли хватит средств на Оскара, а в «Интере» сейчас Антонио Конте – причина, из-за которой бразилец ушел из «Челси».

Оскар не один, кто хочет сменить команду этим летом:

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