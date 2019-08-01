Появилось новое видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

Почему у остальных клубов всё ровно, только свиньи отличаются...
В семье не без урода...)))
Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал новое видео произошедшего после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
- Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
- Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
- В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.
На новом видео с камер наблюдения видно, что ОМОН появляется внезапно и атакует всех без разбора.
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру относительно этого инцидента.
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— baza (@bazabazon) 1 августа 2019 г.