Появилось новое видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал новое видео произошедшего после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.

Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.

В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

На новом видео с камер наблюдения видно, что ОМОН появляется внезапно и атакует всех без разбора.

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру относительно этого инцидента.