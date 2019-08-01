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    Появилось новое видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

    Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал новое видео произошедшего после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

    • Болельщиков столичной команды около получаса не выпускали со стадиона.
    • Задержка привела к конфликту между фанатами и стюардами.
    • В ситуацию вмешался ОМОН, сотрудники которого с дубинками атаковали недовольных людей.

    На новом видео с камер наблюдения видно, что ОМОН появляется внезапно и атакует всех без разбора.

    «Спартак» обратился в Генпрокуратуру относительно этого инцидента.

    Источник: Твиттер Baza

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    01.08.2019 20:41
    Комментарии95
    ...
    • ...
      Рейтинг: +678

      Микояновский мясокомбинат 2 августа, 10:13

      Почему у остальных клубов всё ровно, только свиньи отличаются...
      В семье не без урода...)))

      10
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      ...
      Рейтинг: -279

      Опускатель коняжек > Микояновский мясокомбинат 2 августа, 13:11

      Ты про свою опущеную семейку? Ну глядя на тебя и правда, в семье не без уроди имбицила)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Братуха Опускателя Коняже > Опускатель коняжек 2 августа, 16:33

      Братан , ты когда уже бухать перестанешь и проспишься , позоришь всех нас спартаковских хрюшек , из соседних гаражей люди жалуются , говорят из твоего за 100 метров блевотиной и мочей прет , позоришь наше красно-свиное братство .

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      Алексей 199 > Микояновский мясокомбинат 2 августа, 17:08

      Ты ещё скажи , что это Федун спонсировал налет быдла в шлемофонах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      Порванный хрюкан > Алексей 199 2 августа, 18:34

      У Федуна просто денег на шлемофоны не хватило, поэтому после налёта быдло опи3.д.юливалось ОМОНом без них

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      Порванный хрюкан > Опускатель коняжек 2 августа, 18:43

      Осложнения после кастрации или поражение головного мозга сифилисом ? ))

      6
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      ...
      Рейтинг: -279

      Опускатель коняжек > Порванный хрюкан 6 часов назад

      У твоей мамки? Я не знаю. Как ещё объяснить появления такого опущенного имбицила на свет как ты ахаххаха))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Опускатель коняжек > Братуха Опускателя Коняже 6 часов назад

      Тебе в рот вчера гапихал и, тебе понравилось? Ты аж акк завела шалава хахахаха) красно белое братство тебя обссывать не перестанет ахаххаха даже в Питере тебе красно белые в рот наваливаю, а ты после послушно кукарекать бежишь на сайт для опущенцев ахахаха) ты главное рот вытирай, а то у тебя капает оттуда постоянно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Grom1987 2 августа, 08:59

      Бомбардир уже не первый раз провоцирует и разжигает.
      Куда смотрят специальные службы? Ведь это информационный террор!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +190

      trudovik > Grom1987 2 августа, 11:07

      Гром, расскажи вкратце что происходит. Я не в теме. Вижу, что новости с данным инцидентом имеют кучу комментарием, все друг друга обкладывают куями, но толком ничего не понятно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3859

      la verdad > Grom1987 2 августа, 12:40

      Донос напиши, как твой дед и отец писали :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Grom1987 > la verdad 21 час назад

      С острил, так острил! Держи медальку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Grom1987 2 августа, 08:58

      Очевидно, что заранее подготовленная провокация для развертывания майдана в России!!! Люди, включайте голову, не нужно думать жопой. Ведь все как по нотам расписано.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3859

      la verdad > Grom1987 2 августа, 12:39

      Иди ты на куй со своим майданом:) идиот!

      5
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      ...
      Рейтинг: +1058

      klim2m > la verdad 2 августа, 20:07

      Триндец из бытовухи майдан раскачивают )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +935

      mahan 2 августа, 08:54

      Просто избили болельщиков и все. Вот тебе и популяризация футбола, потом удивляются почему люди на футбол не ходят. Вот интересно если в Москве болелов Ростова омон также выпускать будет они будут этому рады?

      2
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      ...
      Рейтинг: +32093

      MaxRnD > mahan 2 августа, 13:02

      Действие, обозначенное глаголом избили, не может существовать отдельно от обращения, после этого за медицинской помощью !
      Сколько человек после т.н. массового "избиения" обратились в травматологию или за оказанием хотя бы минимальной медпомощи ?
      Я отвечу: "Не обратился НИКТО !"
      Возникает вопрос какое основание имеет под собой постоянный наброс дерьма на вентилятор по указанной теме ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +935

      mahan > MaxRnD 2 августа, 19:43

      Одень очки если зрение плохое. Вот Ростовских болельщиков также примет омон в каком нибудь городе, тогда посмотрим как ты заговоришь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1058

      klim2m > mahan 2 августа, 20:10

      А что в москве наши болелы питарды взрывают дымовухи палят или кресла ломают или сут возле стадиона ? и почему скандалы вечно со спартачами ? ваши и в позапрошлом году на Олимпе получали от омона потому что ломились сквозь рамку , скажи что не так ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +935

      mahan > klim2m 2 августа, 21:17

      Говна везде хватает, не надо всех грести под одну гребенку. Также как и глупо оправдывать действие омона и плохую организацию матча и безопасность зрителей.

      -1
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      Рейтинг: +32093

      MaxRnD > mahan 23 часа назад

      Я думаю, что ты со своим 100%-м зрением, просмотрев этот ролик:
      https://twitter.com/leon61rostov/status/1152849492355551234
      разберёшься что к чему ?

      А также раз уж реально у тебя такое идеальное зрение, то может покажешь мне слепому, где в СМИ есть сообщения о хамстве и быдлячестве наших болельщиков ?

      3
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      Рейтинг: +1058

      klim2m > mahan 22 часа назад

      Где логика омон уяшит а клуб отвечает ? хотя мы сами аренндуем стадион платим деньги за аренду и кажись 600 на полицию клуб причем? а спартак как всегда невинные овечки, я ж там был и все видел что и как

      2
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      Рейтинг: +1058

      klim2m > mahan 22 часа назад

      ну если вы так лапочети о безопасности ,Объясни пож
      1 почему народ с детьми прется на фанку
      2 почему сами нормальные спартачи боятся остановить там же своих даунов которые палят и грогают питарды,
      3 Почему когда сообщили по стадиону что гостей отпустят с трибун через 20-30 минут какого рожна ломанулись
      4 почему надо сносить людей которые по своей работе делают замечание
      5 Почему когда пытались задержать зачинщиков спартачи стали отбивать своих? А Ростов виноват вот так то, еще дышать там нечем было что за бред 4 ярус весь в сетке)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +935

      mahan > klim2m 8 часов назад

      Виновата всегда принимающая сторона, болелы бывают разные, для этого и существуют определенные меры безопасности. Надо учиться организовывать матчи, по нормальному, а не спустя рукава.

      0
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      Рейтинг: +935

      mahan > MaxRnD 8 часов назад

      У тебя пердак еще не разнесло ? А то вон как раздухарился. Если ты адекват, то прекрасно понимаешь, что реально омон не прав и плохо организована безопасность матча. А если ты не адекват, то тебе уже никто не поможет, горбатого только как говориться могила исправит.

      0
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      Рейтинг: +32093

      MaxRnD > mahan 8 часов назад

      Ты, болезный, о своём побеспокойся.
      После таких ответов лишний раз убеждаюсь, что вломили мало, ибо каждый первый из вас реально маргинальное быдло, которое нормального языка не понимает и никогда не поймёт

      0
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      Рейтинг: +1058

      klim2m > klim2m 6 часов назад

      Да все всегда нормально только вот как приедет спартак так и вечно проблемы

      0
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      Рейтинг: +935

      mahan > MaxRnD 1 час назад

      Да, в России дураков и быдла хватает, ты прямое этому доказательство. Иди лечись убогий. Хотя тебе уже поздно...

      -1
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      Рейтинг: +32093

      MaxRnD > mahan 25 минут назад

      А в чём собственно моя болезнь заключается ? В том что я на твоё хамское хрюканье а-ля :
      (с) "У тебя пердак еще не разнесло ?"
      набрался дерзости ответить ?
      Так это не болезнь - это реакция нормального человека на твою свинячью неполноценность и ублюдочность !
      Ну а вследствие того, что ты и тебе подобные маргиналы не способны отдавать себе отчёт в том, за что огребаете, так потому вас, при.х.у.евших приматов, ОМОН и мудохает в каждом городе

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10767

      slavutiq70 2 августа, 08:41

      Но по этому видео вообще жесть,,,,,ОМОН налетает со спины и просто лупит всех подряд,,,,,и не на одном видео не видно что б фанаты начинали драку,,,,,фашизм однако,,,,,,

      4
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    • ...
      Рейтинг: +677

      rash1959 2 августа, 08:34

      Модер - Бомбардир, в какую помойку ты превращаешь сайт? Проснись, выключи своего автомодера, и включайся за работу. Такими темпами скоро упадёшь на уровень SOCCER/// (речь не о видео и статье, а о перегавкании некоторых особей и клонировании всякого мусора)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1743

      Masteralex 2 августа, 01:49

      ну теперь картина полная и сложилась:

      1. Фанатов не выпускали полчаса
      2. Фанаты начали прыгать на стюардов, одному разбили лицо, других били ногами по ногам и куда попадут
      3. Вызвали космонавтов для усмирения, сзади сквозь толпу на быдло из п.2 прилетели космонавты, немного растолкав, но почти не тронув тех кто просто стоял и смотрел
      4. Космонавты отоварили дубинками самых активных прыгунов и тех кто пытался их отбивать

      вывод: база - очередная тупая помойка для зомби

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      kazak161 2 августа, 01:07

      ЧЕРНЫЙ ВОРОН

      -3
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      Рейтинг: +1061

      kazak161 2 августа, 01:02

      ЛЮБО КАЗАКИ,ОТСТОЙ МОСКВА!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Ряженый161 > kazak161 2 августа, 10:30

      Почитай стишок, тёзка, узнай в нем себя и успокойся уже

      Шел казак куда-то вдаль.
      На груди была медаль:
      «За отвагу», «За победу»,
      «За приятную беседу»,
      «За научные труды»,
      «За охрану всей среды»,
      две медали космонавта,
      орден игрока Варкрафта,
      символ сдачи ГТО,
      «Прохождение ТО»,
      Клуб беременных «Журавлик»,
      Гардероб ДК «Гидравлик»,
      «Альтависта точка ком»,
      «Общество больных грибком»,
      Капитан игры «Зарница»,
      «Гомельская психбольница»,
      табакерка, и огниво,
      восемь крышечек от пива,
      «Фестиваль цыганской пляски»
      «Крановщик, работай в каске!»
      «Берегись велосипеда»,
      «Тридцать восемь лет Победы»
      Орден РСФСР,
      тайный орден «Тамплиер»,
      вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
      «Анонимный алкоголик»,
      «Клуб ценителей вина»,
      Символ панков из говна,
      «SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
      «Тында — город-побратим»
      «Самый опытный водитель»
      «Лучший хряк-производитель»,
      знак «Почетный водолаз»,
      стикер «утин-ас»,
      Октябрятская звезда,
      «Героиня мать труда»,
      группа крови, и Ай-Пи,
      и пацифик на цепи.
      Поскользнулся вдруг казак...
      И медальками — херак!
      И теперь медальки все
      раскатились по шоссе.
      Ребятишки! Дяди, тёти!
      Если где-нибудь найдете:
      Орден Славы, Орден Мира,
      пуговку с гербом Алжира,
      фенечку, консервный нож,
      малахитовую брошь,
      Красный крест, Петровский крест
      «Город Прага», «Город Брест»,
      «Полковая медсестра»,
      «Детство — чудная пора»,
      «ростов», "зинит" и «ЦСКА»,
      личный номер лесника,
      запонки к военной форме,
      «Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
      «Похудей за пять минут»,
      Молодежный клуб «Сохнуд»,
      «КГБ», «Почетный донор»,
      «Частный фонд Елены Боннер»,
      «Фестиваль кизячей моды»,
      номерок фидошной ноды —
      хоть медалькой, хоть значком
      поделитесь с казачком!

      5
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      Рейтинг: +1061

      kazak161 2 августа, 00:01

      ГДЕ ПРАВДА? СЛУГИ БОМБАРДИРА?ИЛИ ШАКАЛЫ МОДЕРАТОРОВ ?????????????????????????????????????????????

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