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    Червиченко: «Спартак» интересовался Серхио Рамосом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о попытках московского клуба подписать нынешнего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

    «Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.

    • Червиченко занимал пост президента «Спартака» на протяжении двух лет – с 2002 по 2004 год.
    • Рамос – воспитанник «Севильи», за основную команду дебютировал в феврале 2004 года.
    • В «Реал» защитник перешeл летом 2005-го за 27 миллионов евро.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5269

      батог 28 минут назад

      Толстый, тебя же в Спартаке уже не было, когда Рамос пришел в Реал !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Иван Петров 1986 38 минут назад

      Сегодня придумал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Olymp2 41 минуту назад

      Курил что-то

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5269

      батог > Olymp2 27 минут назад

      С бодуна !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6074

      ivanthebest 1 час назад

      Этого писдабола давно уже пора отослать на необитаемый островов, без еды, воды и интернета... Может хоть тогда на человека станет похожим.

      1
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      Рейтинг: +1779

      JTherry 1 час назад

      Рамос посоветовал Червю похудеть, на этом переговоры закончились) пришлось купить Мукунку...

      3
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      Рейтинг: +578

      Валерий2705 1 час назад

      Вот это бомба!!!

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