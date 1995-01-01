Червиченко: «Спартак» интересовался Серхио Рамосом»

Толстый, тебя же в Спартаке уже не было, когда Рамос пришел в Реал !!!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о попытках московского клуба подписать нынешнего капитана «Реала» Серхио Рамоса.
«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.
- Червиченко занимал пост президента «Спартака» на протяжении двух лет – с 2002 по 2004 год.
- Рамос – воспитанник «Севильи», за основную команду дебютировал в феврале 2004 года.
- В «Реал» защитник перешeл летом 2005-го за 27 миллионов евро.