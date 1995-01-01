Червиченко: «Спартак» интересовался Серхио Рамосом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о попытках московского клуба подписать нынешнего капитана «Реала» Серхио Рамоса.

«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.