Marca: Неймар больше не будет играть за «ПСЖ». Клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа

в мире только один вариант - барса. В реал нет там уже и азар, и денег нет.
В барсу самый реальный вариант, но скорее за игроков, хотя барса может кому-то спулить своих несколько и заплатить деньгами. Думаю ... договорятся если захотят. ПСж явно не против будет получить дембеле и сверху лямов 60-80 и все.
Нападающий «ПСЖ» Неймар покинет клуб в это межсезонье.
Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, бразилец передал руководству парижан, что твердо намерен уйти нынешним летом.
«ПСЖ» анализирует ситуацию. Клуб установил крайний срок 10 августа для решения вопроса о будущем 27-летнего игрока.
Неймаром интересуется «Барселона». Каталонцы предложили французской команде включить в сделку по форварду Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, что не устроило «ПСЖ». Парижане хотят получить за бразильца только деньги, но также не желают надолго затягивать его нахождение в клубе.
Нападающий, в свою очередь, хочет вернуться в «Барселону», но он в курсе о решении президента «ПСЖ» Насера аль-Хелаифи не продавать его в каталонский клуб.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что парижане готовы продать нападающего за 200 миллионов.