Marca: Неймар больше не будет играть за «ПСЖ». Клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа

Нападающий «ПСЖ» Неймар покинет клуб в это межсезонье.

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, бразилец передал руководству парижан, что твердо намерен уйти нынешним летом.

«ПСЖ» анализирует ситуацию. Клуб установил крайний срок 10 августа для решения вопроса о будущем 27-летнего игрока.

Неймаром интересуется «Барселона». Каталонцы предложили французской команде включить в сделку по форварду Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, что не устроило «ПСЖ». Парижане хотят получить за бразильца только деньги, но также не желают надолго затягивать его нахождение в клубе.

Нападающий, в свою очередь, хочет вернуться в «Барселону», но он в курсе о решении президента «ПСЖ» Насера аль-Хелаифи не продавать его в каталонский клуб.