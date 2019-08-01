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    Marca: Неймар больше не будет играть за «ПСЖ». Клуб хочет определиться с его будущим до 10 августа

    Нападающий «ПСЖ» Неймар покинет клуб в это межсезонье.

    Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, бразилец передал руководству парижан, что твердо намерен уйти нынешним летом.

    «ПСЖ» анализирует ситуацию. Клуб установил крайний срок 10 августа для решения вопроса о будущем 27-летнего игрока.

    Неймаром интересуется «Барселона». Каталонцы предложили французской команде включить в сделку по форварду Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, что не устроило «ПСЖ». Парижане хотят получить за бразильца только деньги, но также не желают надолго затягивать его нахождение в клубе.

    Нападающий, в свою очередь, хочет вернуться в «Барселону», но он в курсе о решении президента «ПСЖ» Насера аль-Хелаифи не продавать его в каталонский клуб.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось, что парижане готовы продать нападающего за 200 миллионов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +8213

      DeStar 14 минут назад

      в мире только один вариант - барса. В реал нет там уже и азар, и денег нет.
      В барсу самый реальный вариант, но скорее за игроков, хотя барса может кому-то спулить своих несколько и заплатить деньгами. Думаю ... договорятся если захотят. ПСж явно не против будет получить дембеле и сверху лямов 60-80 и все.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2374

      paracetamol 34 минуты назад

      Надо было в сделку по Малькольму с Зенитом Коутиньо включить. Бесплатно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10100

      sssrspartak 44 минуты назад

      чую в зенит он пойдет!

      1
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      Рейтинг: +1575

      ухоженный крокодил 59 минут назад

      В Динамо Брянск его!
      =)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 1 час назад

      Бэйл, Неймар такими темпами скоро придется создавать новый клуб для "отказников" ведь не сидеть же таким игрокам без дела целый год , тем более ,что они со своими зарплатами спокойно смогут содержать эту команду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      dinar7777dinar 1 час назад

      Нах нужен

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