Marca: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону» из-за плохих отношений между клубами

Нападающий «ПСЖ» Неймар может не перейти в «Барселону» этим летом.

По информации Marca, парижане не хотят продавать футболиста каталонцам из-за испортившихся между клубами отношений.

Ранее 27-летний игрок заявил о желании покинуть «ПСЖ». Президент парижан Насер аль-Хелаифи считает, что удерживать его в команде – не очень хорошая идея. Тем не менее, «ПСЖ» не хочет ухода бразильца любой ценой.

Решения о будущем Неймара пока не принято, но в любом случае «ПСЖ» не хочет, чтобы форвард переходил в «Барселону». Парижане не желают вести переговоры с каталонцами и предпочитают продать футболиста в любой другой клуб.

О нежелании продавать нападающего в «Барселону» парижане также сообщили представителям каталонцев и агентам игрока.

«ПСЖ» готов снизить стоимость Неймара с 300 миллионов евро до 200, но при этом парижане даже не хотят рассматривать какие-либо предложения от «Барселоны».