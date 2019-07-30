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    Marca: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону» из-за плохих отношений между клубами

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может не перейти в «Барселону» этим летом.

    По информации Marca, парижане не хотят продавать футболиста каталонцам из-за испортившихся между клубами отношений.

    Ранее 27-летний игрок заявил о желании покинуть «ПСЖ». Президент парижан Насер аль-Хелаифи считает, что удерживать его в команде – не очень хорошая идея. Тем не менее, «ПСЖ» не хочет ухода бразильца любой ценой.

    Решения о будущем Неймара пока не принято, но в любом случае «ПСЖ» не хочет, чтобы форвард переходил в «Барселону». Парижане не желают вести переговоры с каталонцами и предпочитают продать футболиста в любой другой клуб.

    О нежелании продавать нападающего в «Барселону» парижане также сообщили представителям каталонцев и агентам игрока.

    «ПСЖ» готов снизить стоимость Неймара с 300 миллионов евро до 200, но при этом парижане даже не хотят рассматривать какие-либо предложения от «Барселоны».

    • Неймар перешел в парижский клуб из каталонского в 2017 году за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8202

      DeStar 9 минут назад

      Ну логично, что псж не хочет отдавать его в барсу. Но за такие деньги мало кто способен его купить. Чисто теоретически это реал, барса, юве и может сити. Реалу.. не нужен. уже и азар, и вини растет ,куда там неймара еще пихать. Барса - явно. в юве пока роналду, и думаю там будет еще и след сезон. В апл хз, вот так вот, на самом деле крутой игрок, а продавать некому

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      Рейтинг: +1101

      Dizayner 10 минут назад

      как говорится в одном анекдоте - вы уже задолбали мать вашу, то расстегните ремни, то застегните - определитесь уже))) так и тут, то продаю то не продаю, то хочу обменять на кого-то, то не хочу, то хочу 300 мильонов теперь вот 200, прямо санта-барбара какая-то

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      Рейтинг: +815

      Жёлто-синий 25 минут назад

      А журналист из Испании говорит что перейдёт. Кому верить?

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      Рейтинг: +4122

      серега кашин 40 минут назад

      значит тогда в реал

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