Marca: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону» из-за плохих отношений между клубами

Ну логично, что псж не хочет отдавать его в барсу. Но за такие деньги мало кто способен его купить. Чисто теоретически это реал, барса, юве и может сити. Реалу.. не нужен. уже и азар, и вини растет ,куда там неймара еще пихать. Барса - явно. в юве пока роналду, и думаю там будет еще и след сезон. В апл хз, вот так вот, на самом деле крутой игрок, а продавать некому
Нападающий «ПСЖ» Неймар может не перейти в «Барселону» этим летом.
По информации Marca, парижане не хотят продавать футболиста каталонцам из-за испортившихся между клубами отношений.
Ранее 27-летний игрок заявил о желании покинуть «ПСЖ». Президент парижан Насер аль-Хелаифи считает, что удерживать его в команде – не очень хорошая идея. Тем не менее, «ПСЖ» не хочет ухода бразильца любой ценой.
Решения о будущем Неймара пока не принято, но в любом случае «ПСЖ» не хочет, чтобы форвард переходил в «Барселону». Парижане не желают вести переговоры с каталонцами и предпочитают продать футболиста в любой другой клуб.
О нежелании продавать нападающего в «Барселону» парижане также сообщили представителям каталонцев и агентам игрока.
«ПСЖ» готов снизить стоимость Неймара с 300 миллионов евро до 200, но при этом парижане даже не хотят рассматривать какие-либо предложения от «Барселоны».
- Неймар перешел в парижский клуб из каталонского в 2017 году за 222 миллиона евро.