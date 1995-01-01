Гилерме: «Если услышу расистские выкрики с трибун, не обижусь. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна»

Гилерме - наш. Для расизма есть Обезьянг и Макаку!
Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал, как относится к проявлению болельщиками расизма по отношению к себе.
– Сейчас если вы слышите расистские выкрики, как реагируете?
– Не обижаюсь. Бывает, допустишь ошибку, и свои же болельщики тебе кричат. Критиковали очень жестко, в том же инстаграме. Это тоже оскорбления. Когда мы играем, я не слышу ничего, концентрируюсь на матче. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна.
– С поля не уйдете?
– Нет. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично, ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие. Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.
- В составе москвичей 33-летний вратарь стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок.