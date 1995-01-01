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    Гилерме: «Если услышу расистские выкрики с трибун, не обижусь. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал, как относится к проявлению болельщиками расизма по отношению к себе.

    – Сейчас если вы слышите расистские выкрики, как реагируете?

    – Не обижаюсь. Бывает, допустишь ошибку, и свои же болельщики тебе кричат. Критиковали очень жестко, в том же инстаграме. Это тоже оскорбления. Когда мы играем, я не слышу ничего, концентрируюсь на матче. Мне все равно, если будут кричать, что я обезьяна.

    – С поля не уйдете?

    – Нет. Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично, ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие. Просто болельщики хотят задеть. Это не значит, что они не любят темнокожих.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.
    • В составе москвичей 33-летний вратарь стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +655

      VVadic 11 минут назад

      Гилерме - наш. Для расизма есть Обезьянг и Макаку!

      0
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      Рейтинг: +828

      Стаz 26 минут назад

      Гильерме вроде вообще белый, полярная обезьяна чтоль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      evgevg13 48 минут назад

      Он прав. Что на больных обижаться. Кричат с трибун подобные оскорбления как раз обезьяны и ослы с одной извилиной в голове и интеллектуальным развитием ниже плинтуса.

      1
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      Рейтинг: +543

      Untitled-1 52 минуты назад

      Он что, считает, что на смуглого могут кричать "обезьяна"? Он что расист??!

      -3
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      Рейтинг: +1184

      general.lizyukov > Untitled-1 36 минут назад

      Но ведь кричат. Карлосу банан кинули - кто в этом случае расист?

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