«РБ»: Дюков остался недоволен отчетами РПЛ и ФНЛ на заседании РФС

Президент РФС Александр Дюков остался недоволен итогом исполкома, на котором глава РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов отчитывались за сезон-2018/19.
Сергей Прядкин рассказал о росте посещаемости РПЛ, но предоставил мало фактов и статистических данных.
Дюков рассчитывал, что футбольные главы организаций представят краткосрочные и долгосрочные планы развития, но ни один из них с заданием не справился.
- Заседание РФС состоялось 26 июня.
- В феврале 2019-го Дюкова выбрали единогласно на выборах в президенты РФС.
- Ранее функционер работал в «Зените».
- Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко.
Источник: «Ретйинг Букмекеров»
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