«РБ»: Дюков остался недоволен отчетами РПЛ и ФНЛ на заседании РФС

Президент РФС Александр Дюков остался недоволен итогом исполкома, на котором глава РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов отчитывались за сезон-2018/19.

Сергей Прядкин рассказал о росте посещаемости РПЛ, но предоставил мало фактов и статистических данных.

Дюков рассчитывал, что футбольные главы организаций представят краткосрочные и долгосрочные планы развития, но ни один из них с заданием не справился.