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    «РБ»: Дюков остался недоволен отчетами РПЛ и ФНЛ на заседании РФС

    Президент РФС Александр Дюков остался недоволен итогом исполкома, на котором глава РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов отчитывались за сезон-2018/19.

    Сергей Прядкин рассказал о росте посещаемости РПЛ, но предоставил мало фактов и статистических данных.

    Дюков рассчитывал, что футбольные главы организаций представят краткосрочные и долгосрочные планы развития, но ни один из них с заданием не справился.

    • Заседание РФС состоялось 26 июня.
    • В феврале 2019-го Дюкова выбрали единогласно на выборах в президенты РФС.
    • Ранее функционер работал в «Зените».
    • Предыдущим главой РФС был Виталий Мутко.

    Источник: «Ретйинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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