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    Матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в Хабаровском крае

    Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о трагедии в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

    В городке было 26 палаток, из которых сгорели 20. В лагере находилось 189 детей. Во время пожара погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались от ожогов в реанимации

    Всего в больницу доставили шестерых детей. Один был выписан, состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    23.07.2019 18:24
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