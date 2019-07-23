Матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в Хабаровском крае

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о трагедии в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

В городке было 26 палаток, из которых сгорели 20. В лагере находилось 189 детей. Во время пожара погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались от ожогов в реанимации

Всего в больницу доставили шестерых детей. Один был выписан, состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».